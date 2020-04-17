確診者死前「用電話告別全家」！護士把手機放塑膠袋...緩緩靠近病人耳邊

▲美國新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

27歲的美國阿拉巴馬大學(UAB)醫院護士羅伯茨(Shelby Roberts)接受採訪，講述了她護理新冠肺炎患者的真實經歷。她表示，確診病患進入醫院後都是孤身一人，對病人和家屬而言都很艱難，她回憶起一位病人臨終前和家人透過電話告別的場景，當時她把手機放塑料袋內靠近病人耳邊，讓病人透過電話向家屬告別。

綜合外媒報導，羅伯茨提到，當確診患者進入醫院之後都是孤身一人，「就像我們一個剛剛出院的病人，他在醫院待了20天，沒有見過任何訪客，他的未婚妻每天都會打電話來，這就是未婚妻能做的全部了，對病人和家屬來說都很艱難。」

羅伯茨說，希望大家可以意識到，患這個病有多可怕，這和流感完全不一樣，「當你在醫院的時候，你只有你自己，除了看到我們每天在那裡工作的人，從頭到腳穿著隔離服，我們會使用遠程醫療推車，車上有一個ipad，把它帶進房間，家人可以下載這個應用，病人就可以和家人聊天了。」

羅伯茨還說，「大部份病人都使用呼吸器了，他們沒辦法說話，我們把機器架好，讓家屬跟病人說話，不過我們只有幾台這種機器。」

羅伯茨也回憶起一個病人臨終前家人透過電話告別的場景，「我把手機放在一個塑膠袋裡帶進病房，電話那端可能是他的所有家庭成員，有六七個左右，我把手機靠近病人的耳朵，他們在電話裡告別、祈禱，那時刻真的非常感人，同時也很艱難，許多護士都要經歷很多這樣的時刻，這就像是穿越火線，沒人知道到底在發生什麼，大家都坐在同一條船上。」

根據約翰霍普金斯大學統計，截至16日為止，全美確診病例數已累積到64萬4348起，死亡病例數已累積到3萬990起，為全球最多。