撇不孕妻狂偷吃40年！還把小三+2私生子帶回家　85歲夫急喊：長孫要傳宗接代

▲女子指控丈夫見她不孕，以「傳宗接代為由」在外偷吃，還把小三的2名兒子帶回家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名鄭姓女子生下一女後，因第二胎難產將子宮拿掉，然而無法再生育後，竟發現呂姓丈夫竟以「傳宗接代」名義在外偷吃，甚至與翁姓小三生下2名兒子還帶回家，默默隱忍50年後，以「婚姻圓滿遭破壞」為由，決定向呂男、翁女連帶求償200萬元。

鄭女主張，呂男與翁女將2名兒子以「認領」名義帶回家後，2人甚至出雙入對，一起前往大陸經營公司10年，回台後雖然沒住在一起，但逢年過節家裡會出現「1名外人+2名非親生兒子」，讓她感受很差，起初考量家庭破碎可能對自己的女兒不利，才選擇隱忍，但她內心其實懷恨許久。

呂男辯稱，目前已經高齡85歲，身為長孫且家中對「傳宗接代」觀念十分濃厚，承載家族壓力情況下，才會不得已與翁女交往，多年來都有顧及妻子感受，且也是獲得同意才將2名兒子帶回家中，並要求2名兒子稱妻子為「大媽」，此外出遊合照、過節彼此互動和樂，認為妻子配偶權無受侵害。

法官認為，呂男與鄭女結婚雖超過50年，但與翁女的不正常關係也維持逾40年，的確嚴重破壞鄭女的婚姻圓滿，雖然通姦行為的部分法律時效已過，但呂、翁2人是「長期有聯繫、互動」，審酌後判呂、翁2人連帶賠償50萬元為適當，全案可上訴。

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