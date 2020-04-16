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只有四天！蘋果經銷商祭出iPhone、MacBook最低1折起

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▲▼[i]Store祭出Apple主機1折起優惠。（圖／翻攝自[i]Store官網）

▲[i]Store祭出Apple主機1折起優惠。（圖／翻攝自[i]Store官網）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果經銷商[i]Store打折了！而且這次超有誠意的祭出了Apple主機1折起的優惠；根據[i]Store官網顯示，這次的經典主機特賣活動自4/16起至4/19，在台北新光三越南西店中舉辦優惠活動；這次將有經典款式全新未拆封主機優惠，而週邊配件、展示機款1折起。

在全新主機方面，[i]Store祭出了iPhone XS系列7折優惠，凡購買還加贈專屬保護殼（890元起）；購買iPhone XR 128GB現折2,000元。如消費者購買iPhone出清機、展示機，則會贈送無線充電盤（原價890元，僅適用iPhone 8以上支援無線充電的機款）。

另外，許多果粉都想入手的AirPods耳機，最高可現折1,000元（每日限量25組，1人限購1組）。Apple Watch第二代1折起、Apple Watch第三代3折起、Apple Watch第四代7折起。

[i]Store指出，詳細販售款式、價格依當日現場排隊入場後場內商品為主；另一方面，因為現在是防疫期間，[i]Store也呼籲消費者，全程需配戴口罩，且得保持適當距離排隊入場，未戴口罩、發燒者不開放進場。

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