母患阿茲海默「5兒只顧分財產」！只有她願意照顧...劇情神反轉超催淚

▲許多長輩重男輕女的觀念非常嚴重。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

一場喪禮可以看清人心！一名網友表示，有一位長輩（金婆）非常重男輕女，買給五個兒子一人一棟房子，只有女兒沒有，在金婆患有阿茲海默症之後，五個兒子開始找理由不顧，唯獨女兒照顧她到臨終；更扯的是，五個兒子為了分財產，在金婆出殯當天哭到不行，不過在代書宣布遺產分配的那一刻，卻出現溫馨感人的結局。

原PO在「爆怨公社」分享一齣比八點檔更戲劇化的戲碼，他表示自己日前出席長輩（金婆）的出殯，重男輕女的金婆有五個兒子和一個女兒，她在繼承老公的遺產之後，分別替五個兒子買一棟房子，唯獨女兒沒有。

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原本六個子女都是輪流照顧金婆，幾個月前金婆檢查出來患有阿茲海默症之後，五個兒子開始找理由不顧，原本兒子們討論好要把金婆送去療養院，但是女兒堅持拒絕，五個兒子就把責任全部推給了女兒。

就這樣過了五年多，期間五個兒子去看金婆的次數不超過40次，基本上就是過年送個幾千紅包過來，每個月連個照顧費都不肯給，女兒女婿只能默默付出，女婿甚至花了大錢替金婆找好醫生治療。

在金婆患病期間，五個兒子還想賣掉祖厝。原PO提到，「其實阿茲海默症有時候好有時候壞，就這麼剛好在在他們騙金婆簽賣房子的時候，金婆剛好是狀況好的時候，聽媽媽說金婆全程都看在眼裡，只是裝做自己失智，五個兒子不照顧他，只顧著賣房子拿到錢。」

原PO說，金婆臨終時候，女兒找這五個兒子回來陪金婆最後一路，兒子們卻以沒空要分錢的時候再跟他們說，有甚麼事情會比疼愛的兒子說出這樣的話更令人傷心，「金婆就在代書跟我父母親以及金婆女兒女婿一家人陪伴下，結束了他95年的人生。」

原PO提到，正所謂出殯的時候，不孝順的子女都很孝順，出殯那天五位兒子都到齊了，從一進門那一刻開始，哭的孟姜女都還是他們的手下敗降，哭到連親戚們都覺得很好笑，也都知道他們存甚麼居心，但是為了讓金婆走的安心，親戚們都不戳破他們的戲碼。

出殯結束後，五個兒子立即收起了眼淚，詢問代書他們最關心的財產分配，代書請他們到事務所內觀看影片，以及金婆親自同意的財產同意書，內容只有二分鐘，但是卻讓金婆的女兒女婿覺得這段時間的付出，終於被金婆看到了。

影片裡面提到，「我對你們這麼不公平，你們卻還這麼努力照顧我，親家還不嫌棄我，我很對不起你們也很對不起親家，從妳出生以來一直沒好好愛妳，甚至買房子也不買妳的，希望妳不要怪媽媽，那天只有妳阻止不要送我去療養院，只有阿卿願意陪我去治療，這些我都有看在眼裡，媽媽最後能做的就是把我剩下的錢全數給妳，以及我們家傳的玉珮留給妳，我知道妳五個哥哥會為了錢可能跟妳鬧翻，我特別請林代書保障了妳所有的後續。」

原PO說，金婆女兒跟女婿聽到影片內容後，眼淚止不住的流下來，「但是他們的表情是開心的，身為親戚的我們，確定了金婆做了一個最明理的決定。」

金婆女兒女婿最後更做了一個大家都鼓掌的決定，女兒對代書說，「我因為照顧媽媽欠了外面大約7.80萬，所以我們只拿玉珮跟欠的錢，這樣對我來說已經是這輩子最大的幸福，我也不想哥哥們為了這錢爭執，請代書幫我安排剩下的錢，捐給我之前提過的幾個機構，希望能夠用媽媽的愛，給更多人溫暖，讓媽媽永遠存在。」