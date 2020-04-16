「那雙厚實的手，好似防護罩」！國中妹心疼阿中部長：已經66歲　滿級作文惹哭網

▲王同學作文中力讚陳時中。（圖／翻攝蔡其昌臉書，下同）

地方中心／台中報導

新冠肺炎持續延燒，其中衛福部長陳時中率領團隊抗議，受到各界肯定與讚賞。對此，其中一名日南國中的王姓女國中生，就在作文裡大大讚賞陳時中的努力，而王同學同時也提到，非常心疼已經66歲的阿中部長如此辛勞。

王同學在作文題目「常常，我想起那雙手」裡寫到，陳時中部長的手略短、微粗，雖然這雙手不並不是特別修長漂亮，可是在她的心中，那卻是最美的一雙手。王同學提到，阿中部長冷靜地指揮、霸氣的言論都讓她深深著迷，而那雙厚實的手，就好似一個防護罩。

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王同學也提到，阿中部長的手粗糙不堪，看似已經無法支撐下去的手，都讓她覺得很心疼，忍不住朝部長喊話，加油。此外，這篇作文也被立法院副院長蔡其昌轉貼到臉書，而他表示，王同學的老師也說，「大部分寫的會是媽媽，有些會的寫清潔隊員，但我的學生寫阿中部長，表達她對國家防疫團隊的感謝」

對此，網友們看到後也紛紛留言表示，「 溫暖的陳部長～ 非常感謝部長站在最前線，替我們守護著台灣～ 生在台灣真的很幸福」、「懂得惜福、感恩的孩子」、「這就是台灣的孩子，在最艱困的時候，他看到了部長的辛苦，看到了部長非常權威的一雙手，謝謝部長，也謝謝可愛的孩子，你說出台灣人的心聲。」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！