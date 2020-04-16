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回擊WHO13點回應　賴品妤：譚德塞不要再繼續WHO爛！

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▲「旅宿業紓困再點火，走出疫情寒冬」記者會,立委賴品妤。（圖／記者李毓康攝）

▲賴品妤。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

紐約時報刊登台灣民眾募資的廣告，文案提到台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，WHO為此提出13點聲明強調數10年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。對此，民進黨立委賴品妤15日深夜在臉書痛批，「譚德塞不要再繼續WHO爛！」

賴品妤指出，WHO在台灣民眾刊登紐約時報廣告後，WHO發言人洋洋灑灑羅列13點回應，一副好像沒過錯一樣，只說「數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流」，但事實上台灣根本就無法參與WHO的核心會議，WHO把一軍的台灣當二軍看待，直到這次新冠肺炎疫情，國際社會才知道真正的防疫一軍是台灣。

賴品妤再指，WHO說台灣可以參與多數專家技術會議，但事實上台灣能參與的會議根本不到三成，台灣從2017年開始，就沒受邀出席世界衛生大會(WHA)，且2009至2019年這10年間，申請參與187場技術性會議只受邀參加57場，被拒絕比例高達七成，WHO也未說明拒絕原因。

賴品妤提到，台灣現在能參加的都是較不重要的會議，這次的新冠肺炎病毒會議根本就沒找台灣參與，反而還被WHO劃成中國疫區，這是哪門子的和台灣一起「專家技術交流」？

賴品妤認為，WHO既沒分享更多公衛資訊給台灣，也不讓台灣參與重要會議，這背後大家都知道是中國因素，可是WHO直到今天都還不敢講真話，本應站在維繫全人類健康立場的WHO，卻變成政治掛帥，台灣人已經呼籲這麼多個月了，連國際新聞的廣告也刊登，WHO至今仍不肯悔改。

賴品妤強調，台灣有能力，也有意願為提升全世界的健康而努力，現在台灣也捐贈物資、分享防疫經驗協助各國，就算被拒絕在WHO之外，但中國和WHO拒絕不了台灣持續參與世界、幫助世界的決心。

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