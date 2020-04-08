闖紅燈翁斑馬線上遭撞亡　女騎士判4月還要賠償36萬元

記者黃翊婷／綜合報導

76歲黃姓老翁去年1月3日清晨5時許外出，因為貪快闖紅燈，卻在穿越斑馬線時遭王姓女騎士撞上，送醫不治。雖然王女在刑事方面已被判處4月有期徒刑，但黃翁妻兒提告民事求償84萬多元；基隆地院法官衡量雙方肇事責任，最後判她應賠償36萬2428元較為適當，全案仍可上訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，事發當天因為下雨視線不佳，黃翁穿著深色雨衣外出，行經明德一路與自治北街路口時，一時貪快違規闖紅燈，卻在斑馬線上遭王女騎車撞上，導致頭部粉碎性骨折，全身多處擦挫傷，送醫急救仍宣告不治。

王女事後在醫院主動向警員表明自己是肇事者，雖然黃翁未依規定穿越路口是肇事主因，但她疏忽斑馬線上有行人，也未依規定禮讓通行，屬於肇事次因，過失行為與行人死亡具有相當的因果關係，去年底被基隆地院法官依過失致死罪判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

而在民事方面，黃妻一想到結褵50年的丈夫突然離世，不僅晚年的天倫夢碎，往後的生活也沒人相伴，傷心提告求償扶養費及精神慰撫金共52萬9998元；黃翁的兒子也提告求償喪葬費及精神慰撫金共31萬2433元。

由於王女經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀陳述，基隆地院法官認為，黃翁妻兒主張這起車禍事件女騎士應負60％的過失責任，尚屬合理，扣除已經領取的保險金，最後裁定減輕40％的賠償責任，判她應賠償黃妻28萬9998元、兒子7萬2430元，總計共36萬2428元，全案仍可上訴。