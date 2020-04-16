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嗆完這句約會就泡湯！12星座的「地雷禁語」揭曉　聽到一秒炸開

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▲▼星座,愛情,地雷。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲約會時多聆聽少批評，要是不小心講錯話、踩到對方的地雷，可不見得還會再有下一次約會了。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張芳瑜／綜合報導

想抓緊12星座的心，就要摸清他們的喜好跟興趣，相處時投其所好，讓他們覺得找到難得的知心人。此外，也要注意他們的「地雷區」，小心不要說錯話，才能好好相處下去，《星座好朋友》整理出12星座的「禁語」，快點筆記下來，要是一不留神說出口，他們可是會翻臉的。

牡羊座：抱怨他的暴躁脾氣

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性情直爽的牡羊，面對事情時情緒總是又急又快，常常想到什麼就會脫口而出，一個不高興直接爆發給你看。儘管他們也知道自己的缺點，但是當面被抱怨這一點，他們還是會不爽。

金牛座：批評他的工作能力

金牛座相當務實，明白名聲地位的重要性，所以他們相當看重事業是否有所成就。對他們來說，就算再苦也會撐住，這樣努力的他們若還被人當眾質疑工作能力，絕對不會有好臉色，冷戰模式立刻開啟。

雙子座：認為他的情商很低

腦袋機靈的雙子座，是眾人眼中的幽默風趣代表，這也讓他們更加敢於開口，不過有時卻會在無意間傷到人。他們自己心裡清楚明白，為了愛人也會盡量克制，但要是還一直被說情商很低，那也不能怪他們發脾氣了。

巨蟹座：直接說他太過矯情

善解人意的巨蟹因為心思很細膩，一個不小心就會陷入低潮、流露悲觀情緒，這種反應看在旁人眼中難免被誤解矯情。要是正在約會中，千萬不要直接點破狀態，因為他也不想美好的約會是被自己的情緒給破壞。

獅子座：質疑他做的任何事

身為萬獸之王的獅子，自信霸氣就是他們的代名詞。喜歡被崇拜的他們，不論在事業還是愛情裡都很強勢，主導權握在手中才有優越感。這樣的他們一旦被戀人質疑所做所為，根本無法忍受，瞬間就會翻臉走人。

處女座：抱怨他難搞龜毛

凡事要求完美的處女座，面對愛人更是如此，希望另一半也能追求最好的狀態，但卻容易引發對方的反彈。雖然事實如此，可是處女座也不接受被人說難搞，破壞了他的完美，所以約會時還是閉口不提的好。

天秤座：抱怨他老是沒主見

天秤座因為觀察力敏銳，所以做事前總是要通盤思考，結果常常想太多，導致一直猶豫不決，被人覺得沒主見。天秤討厭別人認為他沒主見，因為他只是想得比較多，如果戀人也批評這一點，會讓天秤傷心欲絕。

天蠍座：說他心機重城府深

聰明又冷靜的天蠍座做事情總是多方考量，也因此容易給人城府很深的感覺，但這些只是為了要好好生存下來，不得不為之的手段而已。天蠍希望愛人能理解這一點，要是連這都不能體諒，別怪天蠍冷淡對待。

射手座：否定他想追求的事

射手天性中的大膽、自由，讓他們對於自己一心追求的理想或事業相當認真執著，而且不太在意旁人的看法。不過戀人就不同了，身為他的另一半應該要支持他，若被直接否定加質疑，火象射手肯定會氣噗噗。

魔羯座：說他很悶騷又自閉

謹慎細心的魔羯座，雖然給人感覺不是很擅於交際，但其實他們待人處事相當圓融。也會看場合行事表現，該冷靜時冷靜，該炒熱氣氛就跟著high，因此會被認為悶騷又自閉。不過他的心一直是有分寸的，最懂他的愛人得理解這一點才行。

水瓶座：說他總是特立獨行

水瓶就像是外星人，想法、習慣常常都是與眾不同，合群和他們難沾得上邊。這樣難以掌握想法的水瓶，意外地非常在乎另一半說的話和看法，如果連愛人也這樣批評他的時候，水瓶的脾氣可是會直接爆發。

雙魚座：說他不實際愛幻想

浪漫易感的雙魚，一直都在追求如童話般的美好生活，就算過程辛苦，他們為了夢想還是很努力。愛人不支持就算了，要是還批評這些夢想，不但會讓雙魚覺得受傷，更有一種為了夢想不能輸的倔強，發起脾氣可是不好哄。

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