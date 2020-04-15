台南力推救護E化系統　黃偉哲：到院前急救成功率高出全國5％

▲台南市消防局致力推動救護E化系統，到院前急救成功率高出全國5％，令人讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

您知道2019年台南的到院前緊急救護急救成功率高出全國5％！為提升救護品質搶救市民生命安全，台南市政府致力於推動救護E化系統，消防局14日在市政會議上報告台南市智慧救護的推動情形，市長黃偉哲肯定消防局與衛生局的互相支援配合以及各急救責任醫院的協助，推動智慧救護，保障市民的急救權益。



黃偉哲市長表示，台南的到院前緊急救護急救成功率，在各界共同努力下，從2017年前平均的23.5％、2018年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，比全國22.6％高出5％，其中2019年計有超過40位瀕死病患，經由消防局救護同仁搶救成功。黃偉哲強調「時間就是金錢」，「救人一命，勝造七級浮屠」，現在台南有了這套完善的智慧救護系統，期勉消防局、衛生局及各救護單位、院所，更加緊密合作，守護城市安全、保障市民健康。





黃偉哲重申，這段時間各救護系統、醫療院所、警義消等單位辛苦了。現適逢新冠肺炎疫情期間，接下來，是登革熱流行期，但救災防護不能停歇，也無法打折。以台南市民1年需求緊急救護約96000件為例，對市府來說，是非常大的責任也是義務，尤其每一個傷病患者背後代表的都是一個家庭，甚至是一個家族、公司或是企業，利用電子化的資訊傳遞，能預先提供救護車上患者狀況讓醫院了解，有效提升救護效率及品質。



到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵。消防局簡報指出，救護E化系統設計概念是連結消防端及急救責任醫院，建立緊急救護管理系後，將各項系統整合介接，達成消防醫療資訊之共享。透過行動救護系統與醫院端互聯資訊平台，可以即時得知車輛派遣資訊（車輛代號、緊急程度、四大急症及預計到院時間）、醫院滿載資訊及共享行動救護紀錄資料如生命跡象、大傷資料等。





以疑似STEMI（ST上升型急性心肌梗塞）為例，過去，需在EMT（緊急醫療技術員，簡稱救護員、急救員）將患者送達醫院後才使用12導程機判定病情，現在運用智慧救護，EMT抵達現場後，即可使用12導程機判斷，並即時利用平板操作，勾選「疑似STEMI」將資料傳送至醫院，讓醫師在病患到院後可立即啟動心導管手術，將打通血管阻塞的時間從65分鐘縮短為50分鐘。

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