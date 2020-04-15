網紅拍片戲謔揭「網路母乳買賣亂象」　衛福部：有交易適用消保法

▲衛福部常務次長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡玟君／台北報導

日前有網紅拿母乳拍影片，更嫌棄有「狗味」被罵爆，也帶出母乳可在網路買賣亂象。立委王婉諭今（15日）提出質疑，網購母乳亂象是否有法可管，衛福部常務次長薛瑞元表示，目前有消保法可以處置，但因母乳屬於體液，沒有製造商，無法適用食品管理法，若有供給需求希望有一個監管單位如母乳銀行來控管。

王婉諭提出數據指出，目前網購母乳買賣亂象嚴重，光是一個網路平台就有2、30家販售母乳。王婉諭指出，2011年12月食藥署函釋，母乳為體液，當一旦成為交易對象，則屬於《消費者保護法》所規範商品；2016年當立委提出質詢時，衛福部則回應：「母乳性質上兼具『體液』與『食品』性質，但需要釐清的是，『體液』在《傳染病防治法》屬於傳染病檢體，依法不得任意提供他人使用；但食品則需要符合《食品安全衛生管理法》規範才可以販售。」質疑衛福部現在搞清楚母乳該如何管理了沒？

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▲立法委員王婉諭提出母乳網購買賣亂象問題。（圖／記者蔡玟君攝）

薛瑞元回應，母乳屬於體液，而《食品安全衛生管理法》是從食品源頭的製造端做規範，因此母乳無法適用該法，若有販售行為，則可用《消費者保護法》管理，目前也沒有相關法源可以禁止母乳交易。

薛瑞元進一步表示，衛福部不贊成母乳做交易，因為有衛生安全問題不鼓勵網路上販售，若有交易需求，則反希望是由被監管下的單位來做管理，例如現在全台有3個母乳庫，可控管母乳品質，若真有供給需求，可從管制與確保品質做起。

