監獄女高官養「閨蜜法師」負債4300萬！「偽造證明」詐貸地下錢莊下場曝

▲誠正中學前副校長張聖照因詐貸、偽造文書遭判刑。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳羿妏／高雄報導

擁有犯罪防治博士學位的法務部矯正署誠正中學前副校長張聖照自2010年起，因迷信「男女和合術」，花了超過1900萬元供養閨蜜女法師顏伶軒所經營的「觀音心法」道場，因為錢不夠竟異想天開偽造薪資證明、監獄識別證，向地下錢莊詐貸，負債超過4300萬，遭檢方起訴，日前判決結果出爐，張分別遭判有期徒刑4、6、7個月。

迫於還款壓力，需借款周轉，張聖照擔心財力狀況被民間借貸業者洞悉，且為了順利向地下錢莊借貸審核，2015年8月7日先請友人「小江」偽造土地銀行桃園分行存摺，連同張的證件一起拍給民間借貸業者，順利借得65萬元；結果事隔2個星期後，張聖照又想借款15萬元，便向借貸業者聲稱「同事可作為擔保人」，將蔡姓男子的明陽中學識別證偽造後，讓「小江」轉交給借貸業者，使對方信以為真，乖乖匯15萬元。

沒想到隔年2月張聖照又再次想借錢時，竟偽造自己於明陽中學任職時的薪資帳戶，讓另一間借貸業者也同樣陷入錯誤，以為是真的便借款50萬9000元，直到曾借款給張的業者們到銀行補登資料後才驚覺受騙，曝光整起事件！

張聖照在2014至2018年擔任明陽中學副校長及誠正中學副校長期間鋌而走險，多次偽造文書，並不當向地下錢莊借貸，目前張被法務部調回矯正署擔任後勤資源組科長，經監察院依違反公務員規定提起彈劾，全案審理中。

法官根據各項證據，並考量張聖照犯後坦承犯行，依偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書罪分別判其有期徒刑4、6、7個月；另外蔡男則被依偽造公文書罪判有期徒刑6個月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並應接受法治教育2場，全案可上訴。

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