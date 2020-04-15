收300元轉賣門號秒成「打砲專線」　桃園男遭判刑喊冤：他們威脅我

▲男子把手機門號賣給人頭集團成性交易共犯，結果遭到判刑。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名張姓男子以300元價格賣出手機預付卡門號給人頭集團，該集團則透過網路「捷克論壇」刊登有關性交易服務資訊，並將張男電話一併附上，直到警方喬裝成客人，整起事件才曝光。全案經調查後，檢方認為張男販賣號碼的行為已有觸法，將他起訴，經桃園地院審理，張男遭判有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

判決指出，張男於2017年7月15日到三重申辦預付卡門號，再與人蛇集團以300元完成交易門號，該集團則於隔年1月24日透過網路「捷克論壇」張貼LINE ID及張男電話號碼寫著「業界優質首選，每日精選上百位漂亮咩咩，美如天仙，技術一流服務至上...」。警方得知後分別於2月4日、3月18日喬裝成客人，依照指示前往汽車旅館赴約，並在準備交款時表明身份直接查獲。

不過，張男否認有幫助刊登性交易犯行，辯稱是集團成員以暴力手段威脅，揚言不辦後果會更嚴重，才會答應；張男辯護人則說，由於張男為中度智能障礙者，未具備正常人一般判斷能力，且對性交易不了解，不可能故意助長妨害風化一事。

法官依張男答辯時的反應判斷，認為他對一般事物的理解能力雖然較一般人低，但仍未完全喪失，若透過學習還是能知道「性交易」為何，認為張男明知門號可能成為犯罪用途，卻心存僥倖轉賣，確認他犯幫助意圖使女子與他人為性交行為而媒介以營利罪，判有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

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