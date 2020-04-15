口罩販賣機12區上線生變　柯文哲稱不急：再測試

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

實名制口罩販賣機搶先在信義健康服務中心上線，台北市長柯文哲指示下周12行政區全部上線。柯文哲15日出席信義區里長座談前，被問及口罩販賣機佈建進度，他表示，因有扶植台灣產業目的，不打算使用一種機型，還要再測試，「不用那麼急著12區全部上」，之後陸續上線。

柯文哲指出，第一天賣200多組，第二天400多組，第三天就達到1千組，昨天賣出1173組，上線還是要實驗，就目前這套技術ok沒問題。

但柯文哲強調，「台北作為創新城市，還有扶植產業的角色，把口罩販賣機當作新創事業或試辦」，如果機型不變，成功後複製到其他行政區很快，可是還是希望過程中，帶動台灣資通訊產業發展，其他的機型、控制器，跟健保資料庫連接，還要再測試。

日前柯文哲才在口罩飯今上線際者會上稱「看到排隊買口罩受不了」，又在13日視察時揚言下週12行政區全部上線。

如今柯文哲指出，如果我們都用一套，很快可以下週就上線，可是如果有扶植台灣產業目的，「現階段每個藥店口罩也賣的還好了，我們只是讓他更有效率，排隊時間更短，不用那麼急著12區全部上」，陸陸續續上，請衛生局排序，這次目的還有扶植台灣產業發展目的，不打算使用一種機型。