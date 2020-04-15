狂！新北首創毛小孩長照政策　機構每10隻動物設專員1人





▲新北市政府領先全國首創動物長期照護政策，提供長期傷殘、罹患慢性疾病或高齡毛寶貝的妥善照護友善環境。（圖／新北動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

為打造動物友善城市，新北市政府領先全國首創動物長期照護政策，提供長期傷殘、罹患慢性疾病或高齡毛寶貝的妥善照護友善環境。

農業局長李玟表示，為提供衰老、慢性疾病和殘障毛寶貝照護，並因應高齡化現象新趨勢的需求，訂定「新北市動物長期照護服務機構認證及輔導暫行辦法」，預期可幫助民間寵物醫院及寵物業者長照服務機構提升軟硬體設施，加強照護服務專業素質，動保處將持續開辦兩類長照培訓課程，輔導動物長照服務機構人員，提升動物長照醫療福祉，落實動物友善城市。

新北市動保處透過新聞稿表示，新北市動保處制定動物長照服務機構設置及管理辦法，並於109年3月11日市政會議通過，已於109年4月15日發布「新北市動物長期照護服務機構認證及輔導暫行辦法」，全文共計12條。

「新北市動物長期照護服務機構認證及輔導暫行辦法」規範長照機構應視收容動物數量，每10隻動物設置專責長照人員至少1人，符合動物居住區設置於獨立空間，犬、貓照護空間有適當區隔、長照輔具及設施之材質為可清洗或消毒、環境清潔衛生且通風良好，另說明申請長照機構認證、開業應遵守事項、獎勵及撤銷認證等。

動保處年度開辦長照教育訓練課程，經由考試授予結業證書，取得證書且營業場所符合長照設置標準，則授予長照認證牌，保障長照服務品質近趨於完善。

整合公部門政策與在地民間資源，共同創造環境及資源之「新聯結」，藉由民間動物醫院和寵物業者設置動物長期照護服務機構提供服務，目前全市已獲認證動物長照機構，掛有牌證已達112家，其中包括特定寵物長照動物醫院有50間、特定寵物業店家有62家，數量為全國最多，並持續推廣更多業者加入，期盼在新北市內毛寶貝長照服務據點能更為普及性。

有鑑於新北市家犬及家貓數量佔全國前一、二名，且寵物因醫療技術及寵物食品之改善致毛寶貝壽命延長趨勢明顯，已呈現高齡化現象，目前協助照顧寵物老年性疾病、慢性病、殘障犬貓已成為毛爸、毛媽的長期需求。

動保處表示，寵物長期照顧服務機構即能提升飼主照顧毛寶貝的生活照護品質、協助安養終老，提供寵物妥善照顧及飼主對於受傷或罹病動物更為人道的醫療，讓飼主可以更多選擇將年老毛寶貝帶至住家附近特定寵物長照機構，減輕照護負擔，並能創造寵物商機，除能達到飼主與產業雙贏之效果，也得以落實本市友善、愛護動物形象及達成新北市友善動物城市願景。