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社會 社會焦點 保障人權

酒店小姐爆：智障客人一路咳　制服店難改做「傳播」衝擊大

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圖、文／鏡週刊

為了防疫，酒店、舞廳9日起無限期停業，不少酒店公關面臨失業。本刊採訪多名酒店從業者，他們透露，疫情期間酒店小姐常遇惡質酒客，一路「假咳嗽」、拿肺炎開她們玩笑，這些酒店公關必須自力救濟想出防疫招數，甚至還得扮起「疫調人員」自保。

酒店從業者透露，受疫情影響，面對奧客，小姐們必須自力救濟想出自保招數。 

▲酒店從業者透露，受疫情影響，面對奧客，小姐們必須自力救濟想出自保招數。（圖／鏡週刊提供，下同）

25歲、在禮服店當酒店公關近5年的萱萱（化名）接受本刊採訪就說，晚上陪酒時，酒店常有「客人很智障」、拿肺炎開玩笑，進店以後會故意咳2聲嚇小姐，2月多，她就曾遇過有客人一進包廂，就邊走、邊假咳嗽，製造小姐恐慌，令人傻眼。

她表示，疫情爆發後，酒店雖會要求量體溫、噴酒精，還要求小姐把口罩在放在包包內，以便「警察來他們要做戲」，但政府並未強制要求業者做好防疫；有次她上班進店，就遇客人不甩門口少爺，直接大搖大擺走過去，「少爺是追著客人量體溫，但連量體溫都要追著跑，那酒精就更噴不到了！」

為了防疫，酒店公關不僅自力救濟想出自保方式，有的甚至乾脆化身疫調人員。萱萱說，許多公關乾脆隨身帶酒精，陪酒時不使用客人喝過的杯子、酒杯一定要沖或擦過才敢喝，甚至在酒杯上用水果做記號，儘管坐檯的小姐幾乎不可能戴口罩，但與人互動，她自己會以「膝蓋碰膝蓋」保持距離，也盡量不與酒客喇舌，下班後還必須多運動以增強免疫力。

酒店經紀人小凱（化名）則說，酒店幹部有時候什麼客人都會接，因此公關小姐陪酒時，為求自保，就須試探性地套客人的話，包括工作類型、要不要出差、工作有無受疫情衝擊、甚至看客人的喝酒習慣等，某種程度就像自己在做疫調一樣，藉此分析客人有無可能從危險疫區回來。

酒店公關分析，這行很吃主流的刻板審美觀，外型、身材不佳者若失業，連要轉做傳播妹都很困難。（翻攝極樂台北臉書）

疫情衝擊，政府已宣布有男女陪侍的酒家（即酒店）、舞廳無限期停業，不少酒店公關面臨失業。負責仲介酒店小姐到酒店上班的經紀人小茹（化名）接受本刊採訪說，的確有些小姐會轉當「傳播妹」，但傳播這一行很吃主流、刻板的審美標準，酒店4大類中的「制服店」就非常吃虧，「有些比較豐腴或年紀比較大的，要另謀出路就更加困難」。

酒店大致可分公主、便服、禮服、制服4大類型，小茹說，這次確診的酒店公關，「她們算是公主店，需要穿制服、但沒有要脫，也不會強制「手工」（打手槍），除非公關自願」，而公主、便服、禮服店的公關，在外型上比較有優勢，她們相較於制服店的公關，想要改做「傳播」都比較容易。

同樣擔任酒店經紀人的小凱（化名）也分析，以台北林森北禮服店的公關來說，標準身材至少要160公分、45公斤，愈高挑、苗挑就愈吃香，「如果胸部不夠大、臉好看，還可以去制服店，但如果體重太重，就連制服店也無法去」。

小凱說，近年酒店對公關外型條件的限制愈來愈嚴苛，很多人早期還能在禮服店，但因外貌、身體狀況改變，只能改去制服店，現在酒店停業，她們更難找得到工作，是這波最慘的。

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