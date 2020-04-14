疫情衝擊！中國首季對美進出口降18.3%　總體貿易順差少8成

▲疫情影響中國2020年1到3月的進出口表現。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情爆發影響，中國海關總署今天公布數據顯示，按人民幣計，2020年第一季（1到3月）中國貨物貿易進出口總值6.57兆元，比去年同期下降6.4%；其中，對美進出口6680.1億元，減幅達18.3%，與各貿易夥伴的整體貿易順差剩983.3億元，創下高達80.6%的跌幅。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文指出，按人民幣計，中國今年第一季對外出口總額3.33兆元，年減11.4%，進口3.24兆元，下降0.7%；另以美元計，中國3月單月出口年減6.6%，進口年減0.9%。





▲疫情和中美貿易發展影響全球市場。（圖／路透）

其他數據方面，李魁文強調，雖受新冠疫情影響，但今年3月份，中國大陸單月進出口2.45兆元，年減0.8%，已較1-2月收窄8.7個百分點，呈現較快復甦。

與此同時，今天第一季，中國對東協進出口9913.4億元人民幣，增長6.1%，佔中國外貿總值的15.1%，使得東協成為中國第一大貿易夥伴，接著依序是總額下降10.4%的歐盟、下降18.3%的美國，以及下降8.1%的日本。

李魁文坦言，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下滑風險加劇，不確定不穩定因素顯著增多，我國外貿進出口面臨的困難加大。他強調，海關將落實中央推進疫情防控、經濟社會發展工作的決策部署，毫不鬆懈地做好口岸疫情防控工作，持續優化口岸營商環境，支持企業開拓國際市場，努力穩定外貿基本盤。

與此同時，中國工信部同日發表的3月汽車工業經濟運行情況顯示，2020年3月，中國車市產銷分別完成142.2萬輛和143萬輛，年減幅度分別達到44.5%和43.3%。

其中，新能源汽車受到較大衝擊，1到3月，產銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛，分別年減60.2%和56.4%。

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