托育糾紛／忙工作把小孩全日托　3年後孩子差點回不來

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「我兒子的保母，好像刻意不讓我跟小孩見面，這該怎麼辦？」23歲的小文（化名）在離婚後，為了衝刺事業，選擇將未滿1歲的兒子桐桐（化名），全天24小時全日托給保母，至今已經3年，只有假日才會帶回家照顧，但最近這3個月，保母常常找一些理由，不讓小文接桐桐回家，雖然常常跟孩子視訊，但總是有一種不祥的預感。

小文向我訴苦，保母的年紀比較大，已經是阿嬤級，她工作忙碌，很多觀念上的衝突，已經無力溝通，乾脆選擇全部交託給保母，「剛開始送去，我每個禮拜六早上一定去接桐桐，下周一再把兒子送回保母家，但半年前，我重感冒又行程滿檔，真的累壞了，保母主動留下孩子，叮嚀我好好休息，孩子在她家很安全。」

直到有一天視訊，桐桐朝著保母叫媽咪，還說：「我跟假媽媽聊完天了！快來幫我關掉～」小文這才發現事情大條，難道兒子認不得媽媽了嗎？她追問保母是什麼情況？保母則笑她大驚小怪，「是為了安撫桐桐，讓他把這邊當自己家，才有安全感，我生了3個女兒，家裡就這個小王子，我們多疼他啊～」

小文家離保母家並不遠，她開始詢問雙方認識的鄰居，雖然在地人都知道桐桐是給保母帶，但不管是對幼稚園，還是去診所看醫生，保母都會自稱為桐桐媽媽，老鄰居說，保母一直很想生「帶把的」卻無法如願，「可能是因為這樣，才把妳們家桐桐當親生兒子疼啦～」

小文雖然感謝孩子有人寵愛，但身為真正的母親，她還是不能接受這種事情，覺得保母沒有拿捏好分寸，所以直接跟對方表達她的不快，卻沒想到被保母羞辱了一番：「妳年紀輕輕就生小孩，自己顧不來找人家顧，還要插手管這些五四三，怎麼不想想帶小孩多辛苦、多花錢？我們買給桐桐玩具、衣服，帶他吃喝玩樂，這些都沒跟妳算咧，憑什麼來懷疑我？」

「玫瑰，從那天開始，我就很難見到小孩了，她們會找好多理由把我擋下，真的很煩～能請妳給我一點意見嗎？」面對小文的困擾，我很直覺地想起，過去讀過幾個類似案例，都是保母日夜照料帶出感情，不願意把孩子還給原生家庭，甚至為了把小孩留在身邊，冒著觸法危險連夜搬家。

所以，我問小文是否真的決定換保母？小文說自己確實不想給她帶了，又不知道怎麼處理好，我建議她找個理由，假借要把小孩帶去參加長輩壽宴，不然再狠一點，講誰誰誰過世了，孩子一定得出席，一般來說，對方不會拒絕這樣的要求，也不要想著那些育兒用品，免得打草驚蛇，先把孩子帶回來，再跟保母好好攤牌討論，大不了按照合約，補保母1、2個月的費用退托，也不要讓自己七上八下，擔心兒子可能回不了家。

後來，小文沒再來信，點進她的私人檔案中，有跟孩子的新合照，我想她的煩惱應該已經獲得解決，但我卻在媽媽社團又看到類似的案例，顯見這種保母過於涉入的糾紛真不少，尤其是全天24小時托育，保母沒有上下班的分別，更容易產生這樣的情愫。

不得不說，在這方面，我女兒的保母做得很好，她樂於當孩子王、當托育老師，在照顧孩子的時候，仍替家長拉出一條防線，保留親子間才能做的娛樂、行為與稱謂。人心終究是肉做的，大部份的保母都是特別喜歡小孩，才選擇以此為業，但孩子終究是別人的，保母要如何在情感與職責間做好拿捏，真的很值得大家反思！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。