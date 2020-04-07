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親子

公幼染疫／沒人希望孩子生病…但自律的我拒絕情緒勒索

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

北部1名4歲小童確診，在他確診前，已經頂著高燒上學4天，導致幼兒園淪陷停課，其他的孩子挫在等，而家長明知小孩的爺爺奶奶從美國回來，是高風險傳染者，卻採取一種隱匿不報的僥倖心態，當校方又採取「沒辦法啊，他爸媽要上班」的懷柔政策，默許病孩進校門，這種冒險且視而不見的態度，正點出台灣現在防疫最大的問題：太有人情味。

這個月，網路最流行的Hashtag（主題標籤）是#Stayhome（待在家），放眼全世界多少人在家隔離，不能隨意出家門，而台灣卻還能享有行動自由，這是我們從2月以來，共同嚴密防守的最棒戰績，但，是不是疫情太久，民眾又恢復過去「啥咪攏不驚」的僥倖心態呢？

明明政府再三呼籲：「不要去人多的地方！不要在密閉空間脫下口罩！不要送發燒的小孩去學校！」我們這些自律的人，每天待在家，連大賣場都不太敢去，結果咧，清明連假各地景點人擠人，為了方便邊走邊吃，還拿下口罩大快朵頤，完全破壞先前的努力，仍一付理直氣壯地說：「台灣很安全啊，沒那麼容易得啦！」

哪有什麼歲月靜好，只是有人替你負重前行。

不單議論家長，現在就連發燒都不是唯一能判別的症狀了，卻仍有幼稚園、托育中心，對防疫採取馬馬虎虎、做個形式的態度。

太多家長在臉書社團分享，說「早上送孩子進去，還看到大家乖乖戴口罩，但放學去接的時候，就發現零零散散、好幾個沒戴，甚至老師自己也把口罩拉到下巴。」我女兒的學校，張貼公告請家長不要入園，但許多人視而不見，還是照常往裡面走，老師也不好意思出聲制止，我看了真是冒冷汗。

在這波疫情發生之前，很多家長就會為了工作，把發高燒的孩子送去學校，而學校方面竟然照收，官方說法是：「他父母都要上班，不然你要他們怎麼辦？」意指你這個提出疑問的人很難搞、很沒同理心耶，人家只是發燒而已，在園吃藥就好，不讓他爸媽去賺錢怎麼生活？（這邏輯是不是怪怪的？）

然而，現在肺炎如此嚴重，卻還是有父母要鋌而走險，更可笑的是，這種事情仍會有人幫忙跳出來說話，指「沒人希望自己的孩子生病！」但現在這種作戰時刻，明知不可為而為，又損及其他人的健康，這種搞情緒勒索、自以為高尚的話就別說了吧！

台灣，成也人情味，敗也人情味。我原意不是想獵巫，但現在已經是第三次世界大戰的規格了，政府難道不應該針對這些家長及業者，採取一些比較嚴厲的手段嗎？包括罰款停業及揭露資訊，所謂亂世用重典，看看誰敢挑戰公權力！雖說公布姓名會導致歧視霸凌，但自律的我們，不該得到更嚴密的保護嗎？

最後，我要提醒各位家長，經濟當然很重要，但我們拼命掙錢，不就是為了給孩子健康快樂的生活嗎？別本末倒置了！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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