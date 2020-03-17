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親子

心軟掩飾自卑／被恐怖情人趕出來待產　傻媽回去又被打

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（圖／pixabay）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

1月底，焦糖綠玫瑰臉書粉專收到一封私訊，來信的讀者小芬（化名）說自己的情況跟我一樣，也是沒有娘家、沒有伴侶，因為碰到危險情人，所以獨自一人住在旅館待產，我基於同是天涯淪落人的情懷，告訴她：「我是不哭的，解決眼前的事情最重要，千萬不要以為，只有妳一個碰到這種事情。」

其實我有很長一段時間，不願意回覆讀者抒發心情的私訊了，原因不是高傲，而是我不像社工、心理醫師，受過排解情緒的專業訓練，網友的敘述或抱怨，很容易讓我沉溺在那個情境，他們講完、心情好了，拍拍屁股就離開，但我卻陷入那個情緒的深淵裡，無法自拔，甚至還得出國散心才能緩解，為了避免這樣的負面氛圍，我乾脆不回這類的私訊。

而，小芬來信分享，她曾經歷一段婚姻，離婚後碰到現在的男友，卻是會使用暴力的恐怖情人，她因此被迫離開，自己住在旅館待產，在這人生最低潮的時候，她讀著我的文章，邊看邊哭，這些文字好像飛進她的心裡，帶來一股勇氣…看到這裡，大部分的人都會給予鼓勵吧，於是我將自己面對困難的肺腑之言，毫不保留地回覆給她。

「生產的時候，可不可以一個人去生？生完寶寶怎麼辦？」我隱約感覺到她是個依賴心很重的人，但非親非故，我也沒財力可以幫忙，於是建議她先找113，爭取暫時安置，再請社工幫忙介紹工作跟申請特殊境遇等福利補助，這些都是我曾碰過的真實經驗談，並非隨口說說敷衍讀者。

2個月過去了，手機螢幕跳出私訊通知，一開頭就把我名字打錯，內容是：「我被打了，我以為他苦苦哀求，希望能給寶寶一個家，相信他會有所改變，但頭上、臉上的傷等疼痛都在提醒著我，他只會把他的自卑跟恨，發洩在我的身上。我想問妳，當初妳怎麼逃得讓人找不到的？」

小姐，妳怎麼自己跑回地獄去了？我明明不是這樣建議的啊～

雖然不認識，但看了這封信還是很火，已經有過一段不愉快的婚姻，怎麼現在的處理態度，還是這麼幼稚呢？這「心軟」說來好聽，其實根本是掩飾自己的自卑啊！「人必自助，而後人助！」就算有孕在身，我仍無法同情她，「妳打113了嗎？」她沒回應，想必是沒向113求助…

我接著說下去：「這種事情，旁人說破嘴也沒用，妳問了我意見，但妳沒做，我也很無奈！」若她真看過我寫的家暴文章，勢必知道下方有個系列連結，點進去正是我從3歲到25歲，自「目睹兒」轉成「直接被毆當事人」的所有記錄，當然也包括我怎麼隱姓埋名、低調度日的經驗談，就算再慌，也要懂得基本尊重，於是我投了直球：「妳現在不是想問我怎麼辦，而是想訴苦吧！」

所謂「當局者迷」，我不是董仔，無法給妳工作或金錢援助，能做的就是鼓勵與指引，當我掏心挖肺地擔心這位讀者時，她卻只是把我的話，當成毫無建樹的聊聊天而已，這對我也是十分挫折，雖然不是每一個來信的案例都是這樣，但碰到一個就會傷心很久。

我們雖有類似經歷，我知道那股害怕與畏懼，但這種家庭、親密關係間的暴力，不是外人可以干涉得了的，就像許多受暴媽媽的狀況，寧願悶在家裡，忍受老公暴力與輕視，再把情緒發洩在孩子身上，卻不敢試著脫離、自立自強…

妳不願意先走出鳥籠，怎知道外面的天空有多廣呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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