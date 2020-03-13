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工程師一屁股坐下「驚覺觸感不妙」！　下秒發文求救：不敢跟老婆坦白

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▲▼把老婆的生日蛋糕做扁了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲把老婆的生日蛋糕坐扁了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

坐下前最好先檢查一下椅子，免得像這位男子一樣發生悲劇。一名工程師今天上班時，開完會帶著頭昏腦脹的身軀回到座位，沒多注意就一屁股坐下去，剎那間感覺到椅子觸感不太一樣，站起來看才發現有個袋子，裡面裝的是來自老婆大人的驚喜，他看了卻完全笑不出來。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，當他抱著忐忑心情打開袋子，才發現裡面裝了一盒小蛋糕，但蛋糕本體和紙盒全被他壓到徹底扁平，他第一個就聯想到在同公司上班的老婆，於是傳訊息詢問對方，果然這就是老婆趁他去開會時，默默擺在他座位上的驚喜。

請繼續往下閱讀...

▲▼把老婆的生日蛋糕做扁了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲扁的相當徹底。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO得知真相後沉默了幾秒，老婆接著問，「你該不會坐下去了吧？」當下他完全不敢承認，機靈回覆，「當然沒有！怎麼可能...我等等吃...確認一下而已...」。他至今仍不敢向老婆坦白自己把生日蛋糕坐爛，而且從曝光的照片來看，這塊疑似起司蛋糕的驚喜已經面目全非，一整片黏在紙盒上，實在慘不忍睹。

網友紛紛表示，「完蛋，扁的有點好笑」、「扁的很徹底」、「請發表不自殺聲明」、「快點吃掉，毀屍滅跡就好了」、「這是有聲音的照片，你的屁股坐下去，隔著螢幕聽見『噗嗤』的聲音了」、「自己坐自己吃，沒問題。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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