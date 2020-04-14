高市府首次視訊會議小插曲　簡報官員疑不熟悉設備「斷線」

▲高雄市政府首次召開視訊市政會議。（圖／高雄市政府提供，下同’）

記者洪正達、翁進忠／高雄報導

因應新冠肺炎衝擊並降低群聚感染機率，市政府首次採取「視訊」方式舉行市政會議，雖過程中曾出現一名局長不慎將視訊鏡頭關閉，但重新調整發言順序後會議仍順利進行，至於視訊會議會進行到什麼時候，新聞局長鄭照新表示，未來會視疫情的變化調整，不過目前仍舊把防疫工作放在第一。

不過面對民進黨指控「視訊會議」就是為之後的臨時會做準備，鄭照新強調，目前市府的立場是完全尊重議會自主的決議，雖然目前各方意見都很多，有人要如期開會或是延期舉行，市府都予以尊重，不過鄭照新仍強調，希望部要將內部討論內容聯想為市府的陰謀，這讓人感到一頭霧水，議會各黨團有內部討論相當正常，市府對討論的結果都相當尊重，並不希望最後仍把矛頭指向市府。

其次，民進黨市議員高閔琳在臉書指控有關愛情摩天輪，市府所扮演的角色竟然只有「協商媒合」，鄭照新也說，目前的進度再端看土開公司何時可簽訂協議書，市府當然是站在媒合有投資意願的廠商以及土地擁有者的角色上，更是一個倡議者，這也是基於專業角度的說法。

▲針對視訊會議就是為臨時會熱身，鄭照新表示這些指控完全沒根據。（圖／記者翁進忠攝）