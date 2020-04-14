台南東區違停拖吊不中斷　交通局：領車地點4月15日調整

記者林悅／台南報導

台南市2020年獲中央撥補警力，經市府調整行政分工，東區違規停車拖吊於4月15日起由警察局公辦拖吊場負責，中西區、北區及仁德區由交通局辦理委外拖吊招標，以輔助警察局執行違規停車取締勤務，交通局提醒民眾從15日起領車地點調整，民眾請注意。

交通局指出，目前屬行政分工籌設階段，違停熱區取締作業並未中斷，中西區、北區違停遭拖吊車輛，須至南區拖吊場領車，東區、仁德區違停遭拖吊車輛須至永康拖吊場領車，後續新設拖吊場，將於完成後另行公告。



交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲積極解決市民的停車需求問題，市府透過推動「台南好停No.萬」計畫持續擴增停車供給，停車格位於2019年底相較於2017年初已增加汽車21473席、機車17872席，同時也引進智慧停車柱、地磁偵測等智慧停車管理系統，提高停車格週轉率，但為確保市民用路安全，針對重點違規行為，仍須加強拖吊取締勤務。



交通局局長王銘德指出，警察局增設的東區拖吊場正加緊籌設，交通局中西區、北區委外拖吊已決標，仁德區委外拖吊持續辦理招標作業，新設拖吊場籌備期間違規拖吊勤務由台南市警局調配南區、永康區拖吊場執行，拖吊作業不會中斷。



停車管理處處長黃俊傑表示，因原委外拖吊契約保管車輛期限為5日，中北、東仁拖吊場未領回的車輛將於4月18日前全數移置至交通局轄下安平車輛保管場（台南市安平區國平東路51號）候領，並依程序辦理公告3個月後執行拍賣作業，民眾若對領車地點有疑問，可電洽06-2999309或06-2991111分機8860查詢。



台南市警交通警察大隊表示，警方交通執法勤務如常，呼籲民眾依規依序停車，共同維護道路交通順暢及安全。

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