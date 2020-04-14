台南南區鯤安宮3尊神像遭竊　竊嫌：神像會害他！

▲台南市警六分局破獲台南市南區四鯤鯓地區「鯤安宮」神像竊案，追回手扶轎，但3尊神像已被丟棄垃圾車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區四鯤鯓地區「鯤安宮」內3尊歷史悠久的「池府千歲」、「清元大使」、「虎爺」神像與宮內手扶轎等物，於清明連假期間發現遭竊，市警六分局據報，深入循線追查，將竊嫌薛姓男子逮獲，追回手扶轎，但3尊神像已被丟棄垃圾車，薛嫌供稱因夢到神像內之物對他不利，所以偷來丟棄。

警方說，廟方陳姓被害人於案發後急發臉書「大河傳統工藝木工坊」粉絲頁協尋，並獲熱心網友近千次轉發，市警局長周幼偉對此案高度重視，立即指示六分局組成專案小組全力查緝，終於4月13日循線查獲34歲薛姓竊嫌，並查扣遭竊手扶轎1頂。

據了解，市警六分局鯤鯓所於4月4日下午4時許接獲民眾報案，指稱鯤安宮內供奉之池府千歲、清元大使、虎爺等神像遭竊，六分局長陳建民立即指派偵查隊與鯤鯓所共組專案小組展開調查，因該廟內並未裝設監視器，專案小組遂擴大清查往來汽、機車與行人等，發現竊嫌於4月4日上午趁廟內四下無人之際大膽行竊後騎車逃逸。

據了解，四鯤鯓地區環境清幽、民風純樸且出入單純，附近居民對於神像遭竊之事亦同感驚訝，34歲薛姓竊嫌經警方查緝到案後僅於該住家發現手扶轎1頂，3尊神像，薛嫌稱均遭丟棄至垃圾車。

據警方調查，34歲未婚的薛嫌，過去曾在科學園區擔任工程師，約3年前離職後無業，薛嫌供稱因夢到這些神像內之物會害他，所以竊取後即破壞丟棄。警方另查出薛在清明連假先後，在高雄3間宮廟、台南南區鯤安宮竊取神像，讓警方不得其解的是，薛嫌過去不曾犯過神像竊案，怎會在清明連假接連犯下4起神像竊案？

薛嫌家屬則懷疑薛嫌是不是在清明期間被「公媽問到」，才會做這種奇怪的事，對於薛男精神狀態疑似出問題，家屬則表示會帶薛男去就醫治療。全案偵訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

必買的「濕敷神水」又＋1 可以冰鎮、拋光肌膚太方便