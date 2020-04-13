台南安平起怪風吹落工地鐵皮　2女騎車慘被砸中倒地濺血送醫

▲台南市安平區發生工地鐵皮掉落，剛好砸傷2名共乘騎機車經過的女子，消防局據報派救護車將2女送醫，議員李啟維要求拆除施工工程應管理危險區域確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區健康二街和健平七街路口，13日下午3時多，發生工地鐵皮掉落，剛好砸中2名共乘騎機車經過的女子，造成1人嘴部流血，1人手部擦傷，台南市消防局據報派救護車將2女送醫，市議員李啟維據報前往勘查，要求拆除施工工程應管理危險區域，也應設置施工告知提醒民眾、確保安全！

據了解，意外發生於13日下午3時38分，台南市消防局119接獲民眾報案，派出永華消防分隊救護車前往救護，並將2名受傷女子送醫治療。據工地工人表示，該處工地原是大賣場，已停業正待拆除，13日市區風勢很大，鐵皮疑被風吹落，砸到剛好共乘騎車經過的2名女子，其中女騎土嘴巴流血，另一人手部擦傷。工地工人忙著將工地四周加強圍籬防範。工地負責人案發後趕往醫院探親，表示會負責醫藥費和相關責任。

台南市議員李啟維據報也前往現場勘查，李啟維指出，民眾反應下午安平區建平七街與健康二街前大潤發大賣場上面施工鐵片，有可能風勢強烈整片掉落砸傷行經騎士，相當危險！他現場勘查後，馬上要求拆除施工工程應管理危險區域，也應設置施工告知提醒民眾、確保安全！

另氣象局南區氣象中心指出，13日受到強烈冷氣團影響，不僅氣溫偏低，風勢也很大，台南市區瞬間最大7級，14日仍會有冷氣團南下，請民眾出門在外要多加留意保暖及安全。

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