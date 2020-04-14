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台南厲行開源節流有成　市府：連續年決算歲入歲出賸餘

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▲台南市長黃偉哲主持市府第434次市政會議，通過2019年度總決算，台南市自2015年度起連續5年有歲入歲出賸餘。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲主持市府第434次市政會議，通過2019年度總決算，台南市自2015年度起連續5年有歲入歲出賸餘。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府第434次市政會議14日通過2019年度總決算，2019年度總預算歲入歲出均為862億5874萬4,000元，執行結果，歲入決算數855億2684萬1291元，達預算數99.15％，歲出決算數815億7531萬7050元，達預算數94.57％，歲入歲出賸餘39億5152萬4241元，自2015年度起連續5年有歲入歲出賸餘。

台南市長黃偉哲表示，2019年度歲入歲出預算均為862億餘元，歲入歲出平衡，是厲行開源節流的執行結果，歲入歲出決算賸餘款39億餘元，主要係歲入部分雖較預算減少7.32億元，惟歲出部分較預算減少46.84億元。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，108年度決算賸餘為39億餘元，除節省開銷以外，歲入面主要是來自稅收、規費及其他收入增加27.78億元，但因基金賸餘繳庫及計畫型補助款短收35.1億元，歲入較預算減少7.32億元，整體執行率仍有99.15％；稅收增加主要是土增稅、契稅、遺贈稅以及中央統籌分配稅增加，其中土增稅因2019年度房地交易情形較預期活絡，土地移轉筆數增加，因此較預算增加7.61億元，契稅增加1.06億元，遺贈稅因中央開徵稅收增加，故分配地方之稅款亦隨之增加1.27億元，中央統籌分配稅因所得稅較預估增加而增配6.38億元。

台南市的規費收入方面，受惠於房地市場交易增加，地政相關規費收入亦較預算增加約1.25億元，其他收入則因遺贈稅實物抵繳之變現溢價等收入超過預期，收入增加3.07億餘元；全年執行結果，不僅達成年度預算「零舉債」之目標，更減少長期債務1.48億元。

主計處長陳淑姿表示，歲出較預算減少部分，主要係按業務需要而減少支付或撙節支出14.34億元、營繕工程及財物採購結餘12.66億元、補助或委辦計畫節餘7.42億元、收支併列預算收入未達而減支5.42億元、實際進用員額較少等人事費節餘5.09億元、計畫變更致未實施或工作量減少1.67億元等所致。

台南市長黃偉哲表示，合併升格以來，市政團隊採取「撙節優先•開源並濟」的財政策略，主動刪減經常門支出、不必要的計畫以及活動經費等，移緩濟急，將撙節之經費優先用在市民迫切需要之用途，讓市政順利推動；厲行開源節流及控管預算執行，也逐漸產生成效，財政狀況雖已逐漸改善，惟由於仍有歷年累計短絀待填補，未來仍將持續努力，妥適配置有限資源，賡續落實開源節流措施，健全財政，以提升治理效能。

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