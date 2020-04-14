美指非裔人士在陸遭歧視　王毅：同非洲兄弟姐妹團結奮戰

▲非裔人士在廣州被逮捕。（圖／翻攝微博）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國國務院表示，有許多非裔人士因新冠肺炎在中國受到歧視及虐待。中國國務委員兼外長王毅指出，中方致力維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，「中非傳統友誼經歷歷史和國際風雲考驗，堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。」

《新華社》報導，王毅13日與非盟委員會主席法基通電話。他表示，中方在自身面臨抗疫壓力情況下，仍緊急馳援非洲兄弟，通過各種渠道及時向非盟和非洲國家提供大量緊缺抗疫物資。隨著疫情發展，中方還會提供更多非洲需要的醫療物資，分享抗疫經驗，派遣醫療專家組，協助非方在華採購防疫物資，深化中非在公共衛生領域合作。

至於防疫舉措引起的爭議，王毅指出，中方致力維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性作法。

▲中國國務委員兼外長王毅。（圖／達志／美聯社）

王毅強調，中非傳統友誼經歷了歷史和國際風雲考驗，堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾，「中方將堅定地與非方站在一起，同非洲兄弟姐妹團結奮戰，直到非洲大陸徹底戰勝病毒。」

法基則回應，非洲國家和中國是全面戰略合作夥伴，也知道中方正在努力防止疫情反彈，相信中方決不會採取歧視性的作法，「一些勢力試圖利用當前事態挑撥非中友好，我們決不會讓他們得逞。非方願繼續同中方堅定站在一起。」

中國近期新增多起新冠肺炎境外移入病例，廣州還傳出多起非裔人士遭歧視的事件，引起非洲多國聯合向中國政府抗議。中國外交部發言人趙立堅12日深夜表示，非洲人士在華一定會得到公平公正、親切友好的對待，外交部將繼續同廣東方面密切對接，積極回應非方的合理關切和正當訴求。