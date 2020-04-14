觀光業怨領「薪資補貼」還設培訓課上課次數限制　林佳龍回應了

▲觀光紓困補助有限制，若請領薪資補貼，最多只能參加一期人才培訓課程。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊產業，交通部提出紓困計畫，提供給旅行旅遊及遊樂業者所有員工40%薪資補貼，每人最高可領2萬元，另外，也有規劃人才培訓補貼，但因設有上課次數限制，引來業者抱怨。交通部長林佳龍今（14）日受訪表示，現在先做到公平，希望可以雨露均霑，但如果未來預算足夠，也會研議辦理精進班。

交通部針對相關企業員工提出2方面紓困計畫，旅行、旅館及遊樂業者部分，補助所有員工40%的薪資，4-6月最高每個人可以領2萬元；自營者、自然人部分，涵蓋遊覽車、計程車、租賃車業者，每部車1個月可領1萬元，同樣補貼3個月，這周起就開放申請。針對請領補貼部分有相關限制，一旦請領薪資補貼後，培訓計畫最多只能參加一期，120小時請領1萬8960元。

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▲林佳龍表示，紓困希望先做到雨露均霑，如果後續課程有開設精進班的必要，會再研議。（圖／記者賴文萱攝）

但就有業者認為，人才培訓卻限制只能上一期課程，時間太短。對此，林佳龍表示，現在先做到公平跟雨露均霑，因為除薪資補貼外，人才培訓報名人數多，幾乎是秒殺，所以才會設定以第一次申請優先，希望上課的人不是為了領錢而上課。

林佳龍說，觀光業補貼目前一個人一個月最多2萬，可領3個月，也就是最多補貼6萬，如果再上一次課，可以拿1萬8960元，這3個月應該對觀光業者會有紓困效果，但如果課程需要精進班，交通部也會研議後續來辦理。

▲中華優質旅遊發展協會辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」。（圖／記者李宜秦攝）

至於相關薪資或人才培訓補貼多久可以拿到？林佳龍說，交通部紓困措施都是最快推出，要點公布後就很積極，自即刻就可以辦理，對於旅行社、旅宿業、觀光遊樂區等公司的補助，預計兩周內可以完成，至於個人薪資補貼，因為涉及公司資料，一旦申辦一周內就可以完成。