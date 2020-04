馬來西亞需要幫助！　14天內耗盡防護裝備…醫療人員「垃圾袋裹頭」

▲馬來西亞醫療人員進入一棟封鎖的大樓。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

馬來西亞已報告4817例新冠肺炎(COVID-19)病例、77死亡,醫療人員面臨極大壓力。該國衛生部總監諾希山(Noor Hisham Abdullah)表示,若是無法獲得援助,將於兩周內用完醫療人員所需的個人防護設備,希望非政府組織能夠提供協助。

CNN報導,諾希山說明,除非馬來西亞能夠購買或接獲更多物資,否則第一線醫療人員的個人防護設備將於兩周內用完。他補充,目前這些產品的使用量,是過往的兩到十倍,呼籲非政府(NGO)組織願意捐贈物資。

根據諾希山說法,雖然馬來西亞現階段擁有足夠的呼吸器,但重要的是必須繼續購入個人防護裝備,否則只能再撐兩周。

《新海峽時報》(New Straits Times)11日報導,隸屬馬來西亞衛生部(MOH)的224名醫護人員確診新冠肺炎。不過諾希山說明,這些感染的醫療人員並沒有治療新冠肺炎患者。

