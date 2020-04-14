「紓困規模應實質擴大」　朱立倫預告：三波衝擊將分別襲來！

▲朱立倫邀請前旅宿業者，亞都麗緻副總羅明威、金界旅行社總經理張詩怡，及立委林奕華對談。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

疫情產生的經濟衝擊來勢洶洶，前新北市長朱立倫14日表示，影響第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鏈影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響，每一波大概間隔三個月，他建議中央實際擴大紓困規模，沒有紓困根本不必談到振興。

朱立倫上午在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，直接跟第一線觀光旅宿業者對話，並邀請立法委員林奕華，希望政府聽見業者心聲，儘速加快加大紓困方案。朱提到，過去政府防疫作法大家給予肯定，但面對接下來的經濟衝擊，台灣一定要超前部署，「不要再花時間攪入國際政治的口水戰」，重新聚焦防疫、外援及紓困措施，才有機會穩住未來嚴峻的挑戰。

朱立倫辦公室日前邀請前旅宿業者，亞都麗緻副總羅明威、金界旅行社總經理張詩怡，及立法委員林奕華進行對話。朱立倫提到，疫情影響第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鏈影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響，每一波大概間隔三個月。

朱立倫說，目前經濟影響30萬個家庭，對業者跟員工來說，「活下去才是最重要的」，目前是緊急紓困，沒有紓困根本不必談到振興，振興是下一個階段。他強調，政府補助方案不能一直更動，資訊細則要清楚透明簡潔，政策一旦確定，紓困金要以最快的速度到達員工跟企業手上，「目前發放速度會來不及救這些產業。」

此外，當時行政院公佈一千億計畫，朱立倫認為以先進國家紓困規模，台灣資源至少還有增加10倍、20倍的空間來挽救經濟，後來政府雖然宣布紓困將達一兆元，但他強調，目前的方案很多都是把現有不同方案改名，填充金額，以緩濟急，沒辦法實際達到效果，「未來紓困規模實質上一定要逐步擴大」。

林奕華也認同此看法，方案要單純、窗口要少、速度要快，對於租金問題，可以考慮今年減租、明年減稅，近水救近火，才來得及，她表示將把這些意見帶回立法院推動。

亞都麗緻副總羅明威反應，目前大型旅宿業者生意剩兩成，人事費用、租金成本過高，營運壓力很大。目前租賃契約上雖然有「不可抗力之因素」條款，但若政府不宣布新冠肺炎傳染病可否適用，「將無法可循」，房客沒辦法與房東協調租金。

金界旅行社總經理張詩怡則表示，「旅行社業務目前全部歸零」，雖然有些員工願意共體時艱，但政府補助企業的款項，應該也要盡量幫助員工，「希望不要二擇一」。