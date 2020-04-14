投機員工「謊稱量過體溫」想闖關！　警衛哥「機智擊退」被狂讚

▲量體溫示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎延燒數月，進到室內空間前量體溫似乎也已經成為日常的一部分。不過還是有網友抱怨，有同仁因為嫌麻煩不想測量，竟謊稱已經量過想闖關，但最後仍被他一招擊退。貼文曝光後，網友們都搖頭表示「量個體溫會死嗎」、「就是有這種白目啊」。

一名百貨公司警衛在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示因為疫情關係，公司規定進場的人都必須量體溫，通過後會發放圓點貼紙貼在員工證上。不過他卻無奈嘆道，有時候還是會遇到不想量體溫的同仁，為了逃避量測浪費一堆時間和口舌，隨後曝光對話如下。

請繼續往下閱讀...

原PO：你好，請問是員工嗎？

員工：對，我要進賣場。

原PO：那麻煩出示一下名牌，讓我檢查一下貼紙喔！

員工：我就已經量過體溫了啊！

原PO：如果妳已經測量過，我們的人員會負責發，可是你名牌上面我沒有看到。

員工：我的就掉了啊，趕快讓我進去啦！

原PO：不然這樣好了，你能回答正確今天貼紙是什麼顏色的我就讓你過，請問今天貼紙是白色，金色，還是銀色呢？

員工：銀色吧。

原PO：銀色是昨天的，還有我們其實根本沒有使用過白色跟金色這兩個顏色，麻煩你去量體溫吧。

▲原PO利用貼紙顏色讓員工知難而退 。（示意圖／記者張嘉晏攝）

原PO表示，有些人老是嫌測量地點要跑來跑去很麻煩，但即便如此，還是希望大家都能乖乖配合防疫措施，保護自己也保護他人，不要成為防疫破口。

貼文一出，網友們回應「囉嗦的時間夠量100次了」、「量個體溫會死嗎」、「通關密語XDD乖乖配合就好了啊」、「好機智，給你讚讚」、「我一天都要量2、3次了」、「有些地方還要登記姓名跟樓層欸」、「就是有這種白目啊」。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

