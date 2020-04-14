男開奧迪與人起爭議　呼叫2輛雙B支援...結果當街連環撞成一塊

▲潘男駕駛奧迪轎車與白車有行車糾紛，叫來2輛雙B轎車助陣，結果3車當街撞成一塊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區一名男子駕駛白色轎車，於14日凌晨載著4名友人，在中正路與一輛奧迪發生行車糾紛，2車相互追逐到三重，其中奧迪駕駛打電話呼叫援兵，8名友人分坐賓士與BMW，在光復路二段與興德路口要將白車給攔下，結果2輛雙B轎車被煞車不及的白車撞上，3車撞成一塊。白車車上3人被棍棒打傷後送醫，警方已將涉案人士全數帶回，將依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

據了解，開著奧迪TT雙門轎車的潘男（27歲）與駕駛白色轎車的林男（40歲）在新莊有行車糾紛，2輛轎車當街競逐不放，潘男眼見林男車上有4人，於是叫來8名友人分乘賓士C300與BMW 335雙門轎車助陣。雙方於凌晨2時許到達三重光復路二段與興德路路口，賓士及BMW準備擋在林男轎車前，結果被煞車不及的林男開車撞上，而潘男的奧迪轎車則停在一旁沒被撞到。

3車連環撞上後，林男車上的4人遭一群人拖下車，林男右手因撞上前車而骨折，全身則被棍棒攻擊，造成多處撕裂傷，另外2人也遭人持棍棒毆打，全身多處撕裂傷，所幸3名傷者送往新莊醫院急救後暫無大礙。至於林男的白色轎車在撞上BMW車尾後，車頭保險桿破損，車子還遭人持棍棒猛砸，4個車窗體無完膚，連前後擋風玻璃也都被砸碎，身車多處鈑金凹陷。

▲林男的白色轎車車窗遭砸破，雙B轎車則因碰撞鈑金受損。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報抵達後，立即協助將傷者送醫急救，並將全數涉案民眾帶回二重派出所調查，將依《刑法》第150條聚眾鬥毆罪偵辦。此外，警方鑑識人員在搜索完涉案的3輛車後，雖未在車上找到違禁品，但在現場地面找到2支球棒與狼牙棒，將作為證物帶回調查，其確切的糾紛細節與車禍經過有待後續調閱監視器釐清。

▲警方在現場找到狼牙棒與棍棒，並對車輛進行搜索。（圖／記者游宗樺攝）

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