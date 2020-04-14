薄如名片的希捷One Touch SSD開箱　提升在家上班效率的新幫手

▲Seagate One Touch SSD。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，有許多企業選擇讓員工在家上班，或是分組輪流進公司上班，但是有些人可能不見得習慣將資料上雲，而是會選擇儲存在隨身碟或是可攜式SSD當中隨身帶著走。

《ETtoday新聞雲》記者這次要開箱的，是Seagate One Touch SSD，其外觀設計不但小巧輕盈，且又是採用織紋的表面設計方式，降低一些以往可攜式SSD的陽剛感，讓在家上班時也能增添一些柔和的氣氛。

Seagate One Touch SSD的盒裝內容物有，One Touch SSD本體、傳輸線，以及說明書；在與電腦搭配使用時，只要直接用傳輸線接上One Touch SSD與電腦即可快速使用。

▲▼Seagate One Touch SSD的盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

這款可攜式SSD設計相當小巧，重量也僅有47.9公克，無論是疫情期間在家上班，或者是疫情過後要出門見客戶、出差，都是一個不錯的資料儲存選擇。

▼與名片夾相比，Seagate One Touch SSD的體積還略小一些。（圖／記者邱倢芯攝）

對於部分的用戶來說，購買可攜式SSD前必須要先確定是否支援Mac電腦，而One Touch SSD上主打的，就是可同時支援Windows與Mac電腦；因此，如果公司所配的電腦為Windows作業系統，而在家工作時所使用的筆電為Mac也不需要擔心資料會有讀取不到的問題。

▼對於Mac電腦用戶來說，選擇外接式SSD最怕的就是買到格式不相容，而Seagate One Touch SSD同時支援Windows與Mac電腦。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，對於現代人來說，有儲存需求的不僅有電腦，就連手上的手機有時候資料太多也需要額外空間來加以儲存；而One Touch SSD亦可與iPhone、安卓手機相互當配使用。

但是如果想要使用One Touch SSD與手機搭配使用，那麼所要準備的東西就多了些；在與iPhone搭配使用時，除了需要準備好One Touch SSD、傳輸線、手機之外，還需要額外準備Lightning對USB 3相機轉接器、Lightning充電線與充電頭，因為可攜式SSD與手機搭配時，需要額外的電力才能夠使用。

▲▼One Touch SSD與手機搭配使用，需要額外準備的線材與轉接器。（圖／記者邱倢芯攝）

在線路都插上後，就可以將資料傳輸到One Touch SSD中了；在選擇好要傳輸的資料後，先點選分享功能（下圖紅框處）。

之後將下方選項往上拉，就會看到「儲存到檔案」（下圖紅框處），並點取這個選項。

如果沒有連接上One Touch SSD，點進來之後的選項就僅會有「iCloud Drive」與「我的iPhone」；而如果手機有與One Touch SSD連接成功，那麼就會出現「Seagate」的字樣，這時候只要點擊這個選項，並按下右上方的儲存鈕，就可以將資料存進One Touch SSD當中了。

▼若是點進「儲存到檔案」中有看到「Seagate」的字樣，就代表連接成功，可以傳輸資料。（圖／記者邱倢芯攝）

而如果你今天手上持有的是安卓手機，那麼也不用擔心，One Touch SSD一樣可以支援安卓手機的資料傳輸；安卓手機所需要準備的東西與iPhone有些許的不同。除了One Touch SSD、傳輸線、手機之外，還需要額外準備Type-C對USB 3轉接器、手機充電線與充電頭。

▲▼安卓手機與iPhone在資料傳輸時所需要準備的東西不太一樣。（圖／記者邱倢芯攝）

在連接上One Touch SSD後，手機的上方通知欄就會出現USB的Logo，此時只要將上方通知欄往下拉，就會出現「Seagate USB隨身碟」的字樣（如下圖紅框處），只要輕點此欄，畫面就會跳進手機檔案當中。

此時你只要按照自己想要傳輸的檔案類別點進，並長按檔案即可將資料移動至One Touch SSD當中。

▼無論你是要傳輸圖像、文件，或是影片，只要按照你的需求點入，並將檔案移入One Touch SSD即可。（圖／記者邱倢芯攝）

需要注意的是，在搭配手機傳輸資料時，須先注意One Touch SSD連接埠一旁的小燈是否有亮起，有亮燈代表有電，這時候才有辦法在手機當中找到可以傳輸的地方；且如果你使用的線材是手機充電線，那麼可能會需要等一下One Touch SSD才會吃到電。

▼One Touch SSD連接埠旁的小燈有亮，才代表有吃到電。（圖／記者邱倢芯攝）

在疫情期間，對於平常就有大量資料儲存需求的人來說，電腦或手機的容量往往不夠用，隨身碟雖然也是小巧便攜，但是有可能會因為隨身碟尺寸太小，反而容易弄丟的問題；且如果儲存容量不足，可能一次就需要使用2~3個隨身碟才能將資料儲存完畢。這時候如果使用可攜式SSD來陪伴你工作，或許會是一個更棒的選擇。