夫妻住美30年返台確診！妻隔離費政府買單　指揮中心說話了

記者柯振中／綜合報導

【13日晚間9點51分更新】：指揮中心原先說明，染疫婦人有健保，後來改口稱「沒有健保」，經過查證後，確認婦人沒有健保。

中央流行疫情指揮中心13日公布5例新冠肺炎確診個案，其中第393例是長住美國的婦人，返台後3天確診新冠肺炎。這起個案引起不少爭議，指揮中心發言人莊人祥回應，婦人上次返台是2017年，這次的隔離費用不是透過健保支付，而是由政府來支應，其他的醫療費用則是自費。

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▲指揮中心13日公布5例確診病例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



指揮中心13日公布，案393與案384是夫妻關係，1990年就前往美國，在當地長住，3月29日出現咳嗽有痰的症狀、4月1日有腹瀉的症狀，11日才入境台灣。由於婦人入境時有症狀，相關單位不敢大意，立刻將婦人送往醫院，同時進行採檢。婦人的丈夫則是10日入境台灣，11日確診新冠肺炎，是台灣的案384。

▲莊人祥說，案393的隔離費用由政府支付。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



經過2天的篩查，婦人13日確診新冠肺炎，成為台灣的案393。由於婦人返台前就出現症狀，有外界質疑，是否是隱匿疫情，搭機返台。不過，莊人祥說，在案393準備回家前，家屬就有主動告知，不過當時案393已經上機，沒有刻意隱瞞的狀況。

莊人祥說，案393這次返台確診，隔離產生的費用由政府支付，至於醫療方面的費用，則是自費支付。此外，莊人祥補充，這起案例並非首起，先前就有長住國外，返台確診新冠肺炎的案例。

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