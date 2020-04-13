中國1個月來本土新增再現兩位數！他解讀「危險信號」...下波疫情在11月

▲新冠肺炎疫情持續延燒。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

中國國家衛健委今（13）日發布通報指出，4月12日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆新增確診108人，其中98人為境外移入，剩下10人則為本土病例。對此，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏表示，新增本土病例已經1個月沒有達到二位數，「這個數字，發出了危險的信號」。

綜合陸媒報導，中國12日新增的10例本土病例，其中黑龍江佔了7例，廣東則有3例。張文宏認為，中國本土新增病例已經1個月沒有達到二位數，這數字「發出危險的信號」。

張文宏還表示，11月份之後，大家將面臨巨大的挑戰，他認為下一波的疫情可能就會在11月份左右到來。南美洲，非洲、東南亞開始出現疫情的暴發，按照現在的數學模型來統計，在2020年的夏天，把病毒完全清除是不可能的。

他分析，「冬天到來的時候，大家又開始待在家裡了，又開始聚集了。那麼在這個時候像這種病毒，在冬季的複製能力也會增加，所以這一波疫情我們是預計得到的。」經過前面一段抗疫經驗的積累，還有特別是對於診斷技術有一定治療流程，相信下一波疫情，比第一波要低很多。但他強調，像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，「可能真的很難度過下一個冬季」。

最後，張文宏呼籲，世界疫情的控制，不是取決於美國和大陸這兩個國家，也不取決於歐洲，而是取決於世界上那些最沒有能力控制疫情的這些國家，是不是控制得好。各國必須合作，才有可能一起度過難關。

▲張文宏。（圖／翻攝自復旦大學）



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