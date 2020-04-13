口罩國家隊之光！彰化女趕工夾斷中指…手包紗布再上工

▲口罩女工斷指。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者柯振中／綜合報導

國家口罩隊為了拉高台灣口罩產量，日以繼夜地加工、完成產線，日前完美交付任務，讓產能提高了約7倍。不過，彰化有名口罩廠女員工為了趕製口罩，操作機器過程不慎，不小心被夾斷中指，但她才一康復，手上還包著紗布，顧不得休養，立刻再投入口罩工作中，敬業的態度堪稱「口罩隊之光」。

這名女員工名為顏鈴玉，是彰化華新口罩廠的員工，今年2月趕製口罩時，因為操作機器不慎，導致中指被夾斷一截，緊急被送往醫院治療，在當時引起相當多討論，總統蔡英文也曾前往慰問。

經過一段時間的治療，顏鈴玉終於康復，但手上還包裹著紗布。不過，由於她的丈夫年邁，不適合工作，大女兒已經出嫁，二女兒又是身心障礙者，她顧不得手上的傷口，立刻再投入口罩國家隊復工，撐起家中的經濟。

▼彰化口罩廠趕工，女員工中指遭機器夾斷。（圖／東森新聞）



華新口罩董事長知道顏鈴玉準備回產線，還特地準備了一大把花束，迎接顏鈴玉，向對方表達感謝。顏鈴玉工作了14年，是華新口罩廠的老員工，突然遇上這樣的事，也讓她相當無奈，「這也不是大家願意的，就不知道為什麼會這樣，我說也不知道為什麼會這樣，大家都不要這樣啊。」

儘管夾斷手指，目前復工無法操作機器，只能從簡單的包裝做起，但顏鈴玉說，會繼續加油，「很高興啊！對啊！可以來上班，當然很高興啊！」

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