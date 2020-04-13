歐美班機回國強制集中檢疫？陳時中考量「有壓力」：仍以檢疫旅館為主要考慮

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（13）日公布全台最新確診病例，一共新增5例確診，均為境外移入個案，目前累積染疫人數已達393例、6人死亡。由於目前美國已有40多萬人確診，針對歐美返台班機是否有集中檢疫考量？ 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有在進行考慮，但仍希望返台者回國採檢後，仍以前往檢疫旅館為主要考量。

針對歐美返台班機是否有計畫比照武漢返台進行強制集中檢疫一題， 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示有在考量，不過目前一入境有症狀者就直接送到集中檢疫，採檢陰性後才回家做居家檢疫，仍強調居家檢疫若沒辦法有獨立空間或法隔開親密接觸者，希望前往檢疫旅館做隔離，他指出從武漢回來人數是壓力，佔掉不少床數，因此檢疫所使用率變高，主要仍以檢疫旅館將作為主要考慮。

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中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5例境外移入病例，為3女2男且年齡介於50多歲至60多歲，其中4人為珊瑚公主號郵輪旅客（案389至392）、1人（案393）為案384家人。指揮中心表示，案389至392與另3名親友（共7人）於2月15日至美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並在3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪，該郵輪原定3月19日於阿根廷結束旅程，但由於阿根廷等多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，因此該郵輪在海上漂流多日，並於4月4日上午停靠美國佛羅里達州邁阿密港，當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，其中3名旅客死亡。

指揮中心指出，該郵輪載有1,898人（1,020名旅客及878名船員），4月7日接獲外交部告知其郵輪上有7名我國籍旅客，將搭乘郵輪公司安排包機至英國後轉乘我國籍航班返台，為求慎重，隨即連繫民航局、移民署、疾管署及航空公司等單位針對7人執行相關檢疫措施，包括搭機時全程戴口罩、機上座位適當區隔（前後2排不安排其他乘客）、入境時無論有無症狀均予以採檢，並送集中檢疫所隔離14天。7人4月11日入境時，5人聲明有疑似症狀，其中4人檢驗確診已住院隔離，3人檢驗陰性持續集中檢疫，將二採並於解除隔離前再次採檢確認。

另案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於今日確診，其家人（案384）已先於4月10日返國，並在4月11日確診，2人均曾在美國接觸過新冠肺炎確診個案。