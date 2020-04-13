馬英九要求發現金　「紓困陳時中」龔明鑫打臉當年800億消費券

▲行政院政務委員龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九13日在臉書主張，至少編列1000億元預算專款專用，直接發放現金補助受衝擊民眾，他也提到2008年時任總統時，因應金融海嘯，為了活絡景氣，發放每人3600元的消費券，結果刺激消費，受民眾歡迎。對此，行政院13日下午也立刻回擊指出，當時馬英九政府發800多億消費券，仍造成60幾萬人失業、20幾萬人無薪假。

政委龔明鑫在每日向國人報告的行政院記者會中表示，他要再次說明，從防疫、紓困到振興，整個是有階段性的，這階段還是紓困階段，還是有發現金，只是發現金的方式，不是齊頭式發，而是發給真正需要的人，發給受到疫情傷害的人。

龔明鑫指出，目前匡列1035億左右給民眾，包括員工薪資的補貼、自營工作者或弱勢需要，1035億涵蓋200萬人就業機會；反觀，2008年金融海嘯，馬英九政府發了800多億消費券，60幾萬人失業、20幾萬人無薪假，加起來約90萬人很大傷害跟衝擊，因此，怎樣可以穩住就業機會，就是重點。

對於酷碰券比較沒用，要發現金，龔明鑫提到，2008年馬英九也沒有發現金，而是消費券，當時為什麼馬英九不發現金？因為當時已經是促進消費的階段，發現金不好，可能會被存起來，發了消費券後，也產生替代消費的現象，因此，既沒有幫助到需要幫助的人，也沒有達到促進消費的一些效果，所以為什麼不會再用同樣的方法，重點就在這裡。