懶人包／三快篩、三藥物抗新冠肺炎　疫苗開發最快年底臨床試驗

▲衛福部說明抗疫快篩、藥物、疫苗。（圖／行政院提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院於13日下午針對「醫藥防疫科技研發」進行報告，在檢驗醫藥防疫科技部分，一共投入21.6億元，快篩檢測方式有三種，治療藥物也有三種，而疫苗開發最快於年底進入臨床試驗，目前有超過20個國家邀約合作疫苗及快篩。

檢測技術部份共有三種；第一個為工研院發表的「核酸分子檢測」，檢測時機在「潛伏期」，快篩時間在1小時內，最快7月量產；第二個為中研院國衛院、國防預醫所發表的「核衣殼/棘狀蛋白質檢測」，檢測時機為「感染期」，快篩時間為15到20分鐘，最快三個月內量產；第三個由長庚發表的「人體產生之抗體檢測」，檢測時機在「恢復期」，快篩時間為15到20分鐘，最快半年內量產。

治療藥物部分目前有「瑞德西韋」，在全球試驗對7成重症病患有效，目前國衛院、中研院完成克級產製，已取得合成10公克量原料，而台大與美國簽訂臨床試驗中，9例有1例脫離呼吸器。

「法批拉韋」則可合併使用於輕中度患者，目前生物技術開發中心進入10克級生產，採購或國內自主生產開發，優勢在於原料取得性佳，國內廠商意願高。

「奎寧」則對輕證有效，目前已納入臨床指引，國內可自行產製，已有超過20個國家向台灣下訂單，包括美國、加拿大、泰國、菲律賓、波蘭、捷克、土耳其、歐盟。

衛福部指出，國內疫苗開發時程自1月下旬啟動多向技術平台，多管齊下，最快於5月則定標的，年底進入臨床試驗。