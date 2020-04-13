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社會 社會焦點 保障人權

在家等女兒吃晚餐…她遭公車輾亡　父淚崩：頭變形了說沒看到？

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記者黃翊婷／綜合報導

台中23歲張姓女騎士12日晚間下班回家途中，在停等紅燈時遭後方公車暴衝輾過，獲救時已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治。當時還在家中等女兒回家一起吃飯的雙親接獲警方電話通知，趕到醫院一看情緒崩潰；張父難過表示，女兒的遺體頭部變形，公車司機卻說事發當下沒看到有人，讓他難以信服。

▲▼台中女等紅燈遭輾。（圖／民眾提供）

▲張女在機車停等區內遭後方公車撞上。（圖／民眾提供）

警方調查，事發當時約晚間8時許，從事網拍工作的張女下班騎車返回位於北屯區的住家，卻在天津路、崇德路口停等紅燈時，遭後方暴衝的公車撞上並輾過，當場捲入車輪下，把一旁民眾嚇壞，急忙打電話報案。

警消人員到場後立刻用破壞器材將公車輪子抬起，但張女獲救時已經沒有生命跡象，送往醫院急救仍宣告不治。初步了解，謝姓公車司機並未酒駕，當時他看到號誌燈轉換準備起步，因為高度差的視線死角沒有注意到前方騎士，才會釀禍。

而根據《聯合新聞網》報導，張女的雙親從晚間8時許等到9時許，女兒仍沒有返家一起吃晚餐，接著就接到警方電話通知趕往醫院，最後等到的卻是白髮人送黑髮人的悲劇；張父難過表示，女兒的遺體頭部變形，司機卻說沒有看到人，辯詞根本不合理。

究竟事發原因及經過為何，警方目前仍在調查當中，後續也會報請檢察官相驗，以釐清真正的死因。

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