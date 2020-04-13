快訊／駕駛恍神！雙門超跑麥拉倫「中山北路失控」…車頭打橫撞山壁

▲超跑麥拉倫自撞山壁。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

台北市中山北路13日上午7時許發生一起車禍事故，一輛要價千萬元的橘色雙門超跑「麥拉倫」650S自劍潭往天母方向行駛，不料卻突因不明原因失控，車頭90度打橫衝上人行道、重重撞上山壁；由於超跑車頭卡在水泥花圃上，前輪還因此離地，現場留下一地零件碎片。

警方初步調查，肇事駕駛是54歲的張姓男子，並無受傷、也無酒駕；張男供稱，他行經事故路段時一時恍神，才會失控肇禍。確切事故發生原因為何，還有待警方進一步調查釐清。