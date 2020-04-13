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湖北「類包機」4/20、21起航！申請搭機人數曝　陳時中：集中檢疫所準備好了

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記者賴文萱／台北報導

中國大陸武漢市4月8日解封，我國對台商的註記管制暫不解除，為了讓滯湖北國人返家，海基會已安排4月20日、21日各一架次類包機。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前登記人數，20日有228位、21日224位。

今天是第三波類包機解除隔離時間，指揮官陳時中表示，解隔離後將自主健康管理，大家狀況都很好，明天還會有一批解隔離，大約是153人，上一波2班次總共是414人。

至於下一波4月20日、21日各一架次類包機，陳宗彥表示，目前統計，登記搭乘20日班機的人數是228人，21日是224人。陳時中補充，這樣情況也執行過幾次，大家算是很熟練，集中檢疫所也準備好了。

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▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲第三批武漢台商類包機返台。（圖／資料照／記者李毓康攝）

針對滯留湖北台灣民眾，海基會再次洽請華航協助，指定上海兩航班供滯留湖北國人返家。海基會表示，所指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI 504，飛行時刻表分別為4/20（一）與4/21（二）各一架次，皆為19:50由上海浦東機場起飛，預計21:50抵達桃園機場。

海基會10日晚間發表聲明，除公布兩架包機時間外，11日上午09：30起將開始受理並協助旅客統一訂位，並請滯留湖北而有意回台的國人，從4月11日上午09：30開始，可撥打海基會緊急服務專線02-25339995、及02-21757066，海基會將全力協處兩航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，機上全程之防疫措施，將依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後將立即接受檢疫，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

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