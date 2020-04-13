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時代的眼淚！三星語音助理「S Voice」6月起終止服務

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▲▼GALAXY Gear 的 S Voice。（圖／ETtoday資料照）

▲GALAXY Gear的S Voice功能。（圖／ETtoday資料照）

記者王曉敏／綜合報導

為與蘋果推出的Siri語音助理競爭，三星於2012年推出自家智慧型語音助理「S Voice」。本月初，三星發布公告宣布將自今年6月1日起終止S Voice服務。

「S Voice」是三星在語音助理方面的初次嘗試，於2012年與當時的Galaxy S III搭配推出，但推出後因錯誤率高且速度緩慢而成效不彰。據《9to5Google》的說法，S Voice僅具備基礎功能，可用於撥打電話或設定提醒，但無法以對話方式回覆查詢，而這正是Google Now及Siri皆配備的功能。

三星於2017年在當時的旗艦機Galaxy S8中，以全新的虛擬助理軟體「Bixby」取代S Voice，隨後推出的機款也都採用了Bixby，包括Note系列及中階的A系列等。

就目前來說，唯一廣泛使用S Voice的產品為三星旗下部分智慧型手錶，三星表示，Galaxy Watch及Galaxy Active皆已提供Bixby升級，而6月1日S Voice服務正式終止後，也將為Gear S3及Gear Sport提供升級。

不過其他仍使用S Voice的三星設備則將不會更新支援Bixby，包括：
Galaxy A3、A5、A7、A8、A9
Galaxy Note FE
Galaxy Note 2、3、4、5
Galaxy S3、4、S5、S6、S6 Edge
Galaxy Note Pro 12.2
Galaxy W
Galaxy Tab 4
Galaxy Tab 4 8.0/10.1
Galaxy Tab S8.4 and S10.5

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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