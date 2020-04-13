布袋觀光魚市消毒強制戴口罩　縣長親赴視察關心攤販生計

▲嘉義縣長翁章梁視察布袋觀光魚市消毒情形並關心攤商生計 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻，布袋觀光魚市是許多民眾採買、吃海鮮場所，嘉義縣政府與嘉義區漁會持續強化防疫措施，包括強制攤商戴口罩、增加消毒頻率、出入口提供酒精噴霧器、設置口罩回收桶等，降低疫病感染與傳播機會，縣長翁章梁今天上午特别前去視察，關心慰問攤商也盼民眾來採買、用餐更安心。

▲翁章梁聽取簡報 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由嘉義區漁會經營的觀光魚市，共157個攤位，攤商每天接觸來自各地的消費者為防疫重點，縣府日前督導漁會要求所有攤商，應強制配戴口罩，另也在魚市9個出入口，提供酒精噴霧器，令民眾能隨時進行手部消毒。

翁章梁表示，特地前來查看布袋魚市消毒情形，同時也關心攤商生計，在疫情期間，面臨諸多問題是否已尋求幫忙或順利解決，巡視魚市過程中，多數攤商提出共同問題，分別為口罩數量不足與租金是否可以做適度性調降。

翁章梁回應，近期魚市生意因疫情大受影響，短時間調降租金，待疫情結束後再恢復為必要處理，農業處與區漁會針對攤商提出問題現已合作中，並提出正面回應，口罩不足部分，將會積極向中央漁業署進行第二波相關處理，關於租金調降，區漁會將向理事會正式提案後辦理。

▲布袋觀光魚市疫情爆發後，人潮較過去少 。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對環境消毒，布袋魚市除攤商每日自主環境清潔外，原本每月一次例行性大消毒，自本週起提升消毒頻率，每週一由布袋鎮公所清潔隊全面消毒，另配合嘉義縣防疫大隊針對30個觀光景點消毒，魚市也列入其中，未來若遇連假，連假期間與每個周末前後，將進行全面消毒。

此外，魚市內也設置口罩回收桶，方便遊客丟棄口罩，避免隨意棄置造成傳染風險，隨時輪播國語及台語防疫廣播，出入口貼有防疫標語或工作人員手持防疫標語，提醒民眾戴口罩、勤洗手及保持社交距離等觀念，嘉義縣將持續提升防疫效能，提供消費者安心採買及用餐的場所。

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