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瑞典妹PO：中國如何「欺騙」了世界！時間軸揭始末...陸媒卻一邊倒狂讚

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▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢8日解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，一位瑞典金髮正妹艾米•布羅姆奎斯特（Amie Blomquist）在臉書上發出一篇長文，標題是《中國如何「欺騙」了世界》！她回顧中國抗疫歷程，並為中國遭到指責「打抱不平」。日前，她接受陸媒採訪時表示表示，這麼多人看到感到了這篇文章她非常高興，「我想讓人們了解中國應對疫情的真實情況。」

據《南方都市報》報導，4月8日，艾米臉書PO出一篇文章，標題超級奪人眼球，但內文卻以時間軸形式回顧了、過去4個月中國應對新冠肺炎疫情所做的措施，以及在這些時間裡歐美一些國家發出的猜疑和指責。

文章列舉稱，4個月前，中國宣告發現一種新病毒，號召大家儘量不出門，如若出門則要戴好口罩；而當時歐美一些國家則認為，這只是流感，中國在試圖控制人身自由。3個月前，中國開始建立方艙醫院，避免醫療系統重負；歐美一些國家則稱這是「集中營」。1個多月前，中國疫情趨於穩定，慢慢復工復產；歐美一些國家則認為中國瞞報數據。1個月前，歐美國家開始失控，開始責怪中國未告知該病毒的危險，要求中國賠償。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲中國疫情不斷好轉。（圖／路透社）

該文章發出數天後，累計分別獲得近萬點贊和轉發。有外國網友留言表達了認同稱，「的確，自豪和偏見正在殺死西方人。」但也有網友認為，「很難相信誰是對的，誰不是（完全）！我覺得雙方都有漏洞，數據有些可疑，但絕對不能怪中國」、「儘管我在許多方面都喜歡中國，但他們的政府仍然不真正值得信賴，他們確實沉默了，甚至中國人都不信任自己的政府。」

12日，艾米接受採訪時表示，她很認同文中的內容，PO文原本是想讓家人和朋友瞭解到中國真實的情況，「引起這麼大的關注感到很意外，但我真的很高興這篇文章能讓更多人看到」。

據艾米透露，她出生於1993年，來自瑞典的Ystad小鎮，於2012年以交流生的身份來到浙江寧波生活，目前在浙江萬里大學供應鏈物流專業學習，在過去6年時間裡，她曾到中國多個城市旅行，「發現了中國很多的美好。」

艾米表示，希望畢業後能留在中國工作，因為浙江寧波已成了她的「第二故鄉」。針對這次新冠肺炎疫情的世界性流行，她希望，各國能停止無謂的指責，而是團結在一起，共同戰勝疫情。

►戴口罩也要記得保養

 

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