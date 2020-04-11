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果粉千萬別錯過！新iPhone上市時間　外資爆今年將分三個時間點

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▲iPhone 11。（圖／路透）

▲iPhone 11。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，全球關注蘋果新iPhone是否能如期上市發表，除了iPhone 9（iPhone SE）預計4月15日發表之外，摩根大通(JPMorgan)在最新的產業分析報告中也預測，今年2款6.1吋iPhone預計9月發表上市，而5.4 吋、6.7吋iPhone則要再過1~2個月才會開賣。

首先原本預計3月底發表的iPhone 9（iPhone SE）不斷調整上市時間，根據GF Securities分析師Jeff Pu的研究報告，現在最新的消息預計4月15日發表、4月22日開賣，並做為iPhone 8的升級版，保留4.7吋和Touch ID形式，同時升級A13晶片、3GB RAM，售價399美元起（台灣估1.5萬元）。

今年的旗艦機iPhone 12，Jeff Pu認為當前的工程驗證測試已經延誤兩週，預計到5月中旬才能完成測試，因此原訂在秋季發表會後立即上市的iPhone 12，預測將會分成兩批開賣，其中5.4吋、6.1吋的iPhone 12與6.1吋iPhone 12 Pro仍是9月，但6.7吋的iPhone 12 Pro將會延期到10月上市。

而摩根大通(JPMorgan)在最新的產業分析報告中也有略同的預測，只是預計6.1吋的iPhone 12、iPhone 12 Pro會在9月發表上市，但是5.4 吋的iPhone 12和6.7 吋的iPhone 12 Pro則要再過1~2個月才會開賣，循得就是蘋果過去分批開賣新機的案例。

ET快訊
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