3歲童摔倒　筷子「從上唇→鼻腔→腦門」逼近眼球！醫嚇傻：周圍都是重要結構

▲筷子直插腦袋。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

小小的筷子也常常成為傷人的利器。上海3歲男童浩浩（化名）近日在吃飯時摔倒，手中筷子從上唇內經過鼻腔直插顱底，逼近眼球！接診醫師說，折斷的筷子已經插入顱內5公分深，而且位置十分凶險，右側就是眼球，左側是大腦前動脈，四周都是重要結構。

據《澎湃新聞》報導，浩浩當時拿著筷子和姐姐在家追逐打鬧，結果不幸摔倒，面部著地，手中的筷子從他的上唇內牙床外經過鼻腔直插腦部，因為巨大的衝擊力，筷子折斷，大約一半都留在了顱內。

家長們立刻抱起浩浩直奔醫院，經過2次轉院，由於情況緊急還來不及等到檢查報告出來，就轉來上海市兒童醫院，此時已是4月10日淩晨3點多，距離筷子插進腦部已有8小時。檢查發現，折斷的筷子已經插入浩浩顱內5公分深，而且位置十分凶險，右側就是眼球，左側是大腦前動脈，四周都是重要的結構。

▲手術過程。（圖／澎湃新聞）

這台「顱內異物取出+腦脊液漏修補術」10日下午開始，經過長達5個半小時的手術，醫師經由鼻腔終於順利取出腦中的「殘餘」筷子。術後浩浩生命體徵平穩，轉至外科重症監護室繼續治療。

院方透露，根據《世界預防兒童意外傷害報告》顯示，很多兒童意外傷害是發生在最常見、通常以為最安全的家庭及其附近，低年齡兒童的傷害90%可能發生在家庭或者附近，孩子在家家長一定要注意防範「疫外」傷害。

▼ 取出的筷子。（圖／澎湃新聞）