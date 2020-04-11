林森北路歇業變空城！「口香糖伯伯」落寞獨坐酒店門口：房租怎麼辦

▲疫情嚴重影響許多人的生計。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心9日下令，全國酒店和舞廳全面停止營業，消息一出，業者哀鴻遍野，擔心將面臨無薪假、失業的窘境。而除了酒店遭殃外，經常在林森北路酒店附近販賣口香糖為生的「口香糖伯伯」，政府9日晚間聯合稽查時，他獨自坐在酒店門口，神情相當落寞，非常擔心未來的房租和生活費，考慮到附近錢櫃販售。

根據《聯合報》報導，這名60歲的郭姓男子在中山區林森北路、錦州街酒店林立一帶販賣口香糖，他中年時曾開設印刷廠，不過當時沒有好好存錢，還借了親戚一大堆債務，之後印刷廠倒閉，錢也沒拿回來。他曾換過好幾個工作，但都做不久，後來才和母親一起賣口香糖維生，生意好的時候一個月可以有2萬左右的收入。

不過現在酒店暫停營業，讓他相當煩惱，之後每個月1萬多元的房租以及生活費不知道從何而來，只能「剉咧等」，考慮轉移到附近的錢櫃販售，希望不要連錢櫃都暫停營業，否則他真的很難生存。

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