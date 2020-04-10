直擊／酒「館」免停業...高調紓困：大班帶客賺高佣金　PO文老闆下場曝！

地方中心／高雄報導

台北一名酒店女公關確診新冠肺炎，全國的舞廳跟酒店今起停止營業，消息一傳造成不少從事酒店跟舞廳行業的相關人員哀號一片，就連酒客也是相當失落，但沒想到高雄有一家音樂酒館，因為和酒店差一個字不在停業之列，就在中央宣布2小時之後，在自己臉書趁機行銷，歡迎各界酒店、大班等幹部，帶客入場享高額抽成，還說：「困難的期間，為您撐把傘」，不過也因為太過於高調，警方凌晨登門臨檢。

▲高雄一間時尚酒館主打高額抽成，老闆（紅圈）配合員警臨檢。（圖／地方中心攝）

這家酒館就位在高雄市，其實第一時間警方接獲消息的時候，還不知道自己轄區當中有這一家酒館，過去也未曾臨檢，所以酒館的po文，反而吸引警方注意，所以在10日凌晨十二點多左右，6名員警前往臨檢，一走進去發現裡頭的客人並不多，在大廳僅有一桌，而三間包廂當中有2間是有客人的。

▲高雄一間時尚酒館主打高額抽成，歡迎酒店、舞廳幹部帶客，行徑囂張讓員警上門臨檢 。（圖／地方中心攝）

▲直擊酒客在包廂當中並未配戴口罩，社交距離也不夠。（圖／地方中心攝）

就在警方抵達之後，酒館老闆立刻過來配合臨檢，不過員警詢問為何要在網路發「高調紓困」的文章，老闆覺得說：「我們社交距離夠，我們也認真防疫，想說朋友很多受到影響，朋友那麼多在那邊上班，都還要養小孩」，員警隨後問這篇文章已經下架了嗎？老闆立刻回答：「下架了！就是有朋友打電話跟我說這樣不好」。不過老闆講完之後又再次重申「我們社交距離夠」。

而警方進行的臨檢過程當中，發現2間包廂的空間並不大，而裡面的客人沒有戴口罩，似乎也沒有保持「適當社交距離」，所以員警還是善意提醒，應該要做好防疫措施。不過這個消息傳到高雄市政府衛生局耳朵當中，簡任技正潘炤穎表示會安排時間前往「輔導」防疫。

▲疫情管制中心宣布酒店、舞廳停業2小時後，高雄有家酒館歡迎幹部帶客消費 。（圖／地方中心翻攝翻攝）

▲疫情管制中心宣布酒店、舞廳停業2小時後，高雄有家酒館歡迎幹部帶客消費 。（圖／地方中心翻攝翻攝）

其實就在中央疫情管制中心9日宣布全國的酒店、舞廳停業消息，沒想到在宣布完後的2個小時之後，高雄這家音樂酒館在自己臉書高調發文，表示「高度不夠看到的都是問題..」，「即日起，各界酒店、舞廳的大班、大小班、幹部，姊妹兄弟朋友們，帶客入場享高額抽成」，甚至還強調「困難的期間，還有為您撐把傘」。

而且還標榜自己的防疫作為，有150坪大的空間，可以保持社交距離，還有入場量體溫、乾洗手，另外還有相關的空氣消毒設備，以及店內有三間夜唱包廂。臉書相關訊息被人截圖之後，也讓人質疑是不是因為店名沒有「酒店」、「舞廳」等名稱，所以躲過了停業，不過「高調紓困」返程讓自己成了「焦點」。

▲高雄一間時尚酒館主打高額抽成，歡迎酒店、舞廳幹部帶客，行徑囂張讓員警上門臨檢 。（圖／地方中心攝）

►他奶奶的美麗小秘訣



【更多新聞】

獨／酒「館」和酒店差一字免停業 公然反時中：歡迎大班幹部帶客入場享高抽成

直擊／金芭黎續營業…逆天長腿小姐「這邊沒罩」 看到媒體驚喊：不要拍～

「小框、大框、外全」酒店術語分不清！老司機「6mins拆解帳單」讓你一次搞懂

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放



