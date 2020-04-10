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日本首例相撲力士確診　室友全隔離！「陽→陰→陽」採檢結果反覆

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▲▼ 日本首位相撲力士確診。（圖／日本相撲協會）

▲日本相撲協會證實，已有一名力士感染新冠肺炎。（圖／日本相撲協會）

記者王佩翊／編譯

日本相撲協會10日透露，一名幕下以下的力士確診新冠肺炎，這也是首位日本相撲力士感染新冠肺炎。相撲協會已下令其他曾與該名力士使用同間房間的力士暫時接受隔離，且禁止參加日常練習。另外，該名力士在確診前曾一度被驗出陰性，直到第三次複驗才真正確診陽性。

根據日媒報導，這名力士4日開始發燒，雖然2天後曾退燒，但隨即又再度高燒，期間出現倦怠、呼吸困難、血痰等症狀，因此在8日就醫接受簡易型的檢測，採檢結果呈陽性。然而該名力士卻在9日一度接到醫院聯絡，通知他篩檢結果有誤，其實是陰性，於是他只好重新進行檢測，10日結果出爐再度出現陽性。

日本相撲協會公關部長芝田山表示，與該名確診力士使用同間房間的其他力士並沒有人出現身體不適等症狀，但目前都已禁止同房力士外出，也取消所有練習。此外，他也提到，由於該名力士已經住院，因此並不會繼續調查相關接觸史，至於使用同房的力士以及相撲協會的其他力士是否也需要進行篩檢，一切將會遵照保健所的指示。

另一方面，日本相撲協會3日舉行臨時理事會決議，將原訂舉辦於5月24日的大相撲五月場所（大相撲夏場所）延期2星期，而當時八角理事長（北勝海信芳）也坦言，如果疫情不見好轉，將有可能會繼續延期。

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