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三鶯大橋明天拆除主橋　侯友宜：施工期不會完全封閉大橋

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▲侯友宜視察三鶯大橋第二期改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察三鶯大橋第二期改建工程。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市鶯歌區的三鶯大橋自106年改建，規劃車道拓寬及分流，第一期工程提前近一個月完工，第二期自4月11日起陸續拆除主橋，配合工程將進行交通改道。市長侯友宜10日前往視察，強調施工時不會完全封閉大橋，減小工程期間對交通的衝擊。

侯友宜表示，三鶯大橋第二期改建施工期間的用路安全為首要考量，並責成工務局及交通局設置明顯指標引導，必要時加派人力疏導，讓市民行得安全。他強調，為避免人潮、車潮壅塞，施工時並未完全封閉大橋，以「半半施工法」，一、二期工程輪流使用部分橋面，減小工程期間對交通的衝擊。
 
三鶯大橋超過30多年歷史，為通往鶯歌、三峽兩地主要幹道，由於無機車及人行專用道，經常有砂石車、汽機車，甚至腳踏車爭道問題，交通意外頻繁，也有部分橋體老舊，劣化損毀問題嚴重，新北市工務局在2017年陸續展開改建工程。
 
工程預計於112年6月完工，屆時汽機車、行人將會分流，從雙向兩車道變成雙向三車道，侯市長請市民包容交通黑暗期，共體時艱，剛開始行駛替代道路可能不習慣，市府會加派人力疏導、加設標線導引，讓用路人及早適應。
 
工務局表示，二期工程間請用路人改道，鶯歌往三峽方向車流請利用第一期完成的匝道作為替代道路，三峽往鶯歌方向車流則改為自上游側舊橋通行。完工後的三鶯大橋將成為一座汽機車分流的橋樑，提供雙向各3個汽車道、一個機車道、一個人行兼自行車道，提升用路人通行安全。

▲侯友宜視察三鶯大橋第二期改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察三鶯大橋第二期改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察三鶯大橋第二期改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲三鶯大橋改建工程。（圖／工務局提供）

▲三鶯大橋改建工程。（圖／工務局提供）

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